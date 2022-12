Calciomercato, si ricomincia…! Non tutte le big tremano, ma regna l’incertezza

Manca poco alla ripresa del campionato di Serie A. Intanto le big e non solo lavorano con attenzione al calciomercato nostrano.

I Mondiali di calcio sono ormai terminati da giorni e in Italia è iniziato il conto alla rovescia per il ritorno della Serie A. Il 4 Gennaio si ripartirà alla grande e i tifosi di tutta italia attendono di vedere in campo la propria squadra del cuore ed i propri beniamini. Con il mese di gennaio non torna solo la Serie A, ma anche il calciomercato, nella sessione invernale. Tutte le squadre, dalle big fino alle piccole, lavorano per rinforzarsi e per provare a blindare la propria rosa.

Le big europee sono già al lavoro e con il trasferimento di Cody Gakpo al Liverpool il mercato è ufficialmente iniziato. In Italia c’è chi deve puntellare la rosa e chi invece deve provare a trattenere i propri big. Il problema principale del campionato italiano è proprio questo: in Premier League, in Spagna ed in Germania investono a più riprese mentre in italia quasi tutte le squadre di vertice vedono le proprie stelle a rischio.

Il caso più evidente e preoccupante è quello dell’Inter. La società nerazzurra ha evidenti crepe e negli ultimi anni ha più volte ceduto le proprie stelle per risanare la situazione di bilancio. Ora Marotta e Ausilio devono blindare Milan Skriniar, il neo capitano nerazzurro, un calciatore con il contratto in scadenza a giugno. Le trattative per il rinnovo vanno avanti da ormai troppo tempo e una separazione sarebbe un colpo importante per le ambizioni nerazzurre. Come ha sottolineato Sky nelle ultime ore il giocatore potrebbe persino andare via a gennaio in caso di buone offerte.

Calciomercato, non solo Inter: anche Juve e Milan ‘nei guai’

Il club nerazzurro non è l’unico a rischiare grosso in chiave calciomercato. Le ultime vicende extracalcistiche hanno ulteriormente complicato le cose in casa Juve, che deve anche lottare con un bilancio a dir poco disastroso. Ingaggi altissimi, spesso non giustamente adeguati al valore del calciatore e giocatori che stentano a decollare. Il francese Adrien Rabiot è in netta crescita, ma allo stesso tempo è in scadenza. Il futuro del calciatore è in bilico e Rabiot potrebbe essere sacrificato in estate.

Il dubbio più grande in casa bianconera riguarda però Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo è uno degli investimenti più grossi degli ultimi anni, ma il calciatore ha grosse difficoltà, specialmente con il gioco di Allegri. Sulla carta la società lo reputa incedibile o quasi, ma una grossa offerta dalla Premier potrebbe cambiare ‘le carte in tavola’. L’Arsenal deve sostituire l’infortunato Gabriel Jesus e potrebbe farci un pensierino.

Se in casa Inter non sorridono non è meglio la situazione in casa Milan. La società ha perso diversi calciatori a scadenza negli ultimi anni e non può più permettersi passi falsi. La trattativa per il rinnovo di Leao prosegue da tempo, ma più passa il tempo e più la situazione diventa complicata. Insomma Inter, Juve e Milan dovrebbero rappresentare il meglio del calcio italiano, ma non è un momento florido per questi tre club e potrebbero presto perdere i propri big. Intanto c’è grande curiosità riguardo il futuro di Cristiano Ronaldo. Il portoghese è vicinissimo all’approdo all’Al Nasr, ma non sono esclusi colpi di scena dell’ultimora.

Serie A, buone notizie per Napoli e Roma

La situazione della Serie A cambia drasticamente scendendo demograficamente. La Roma di Josè Mourinho vuole riscattarsi dopo un inizio stagione complicato e la società vuole accontentare il tecnico e fargli cosi dimenticare l’interesse della Nazionale portoghese. A gennaio il sogno è Frattesi, ma in caso di qualche uscita (vedi Shomodorov) non è escluso un rinforzo anche nel reparto offensivo.

Il Napoli di Luciano Spalletti sorride invece in vetta alla classifica. La società partenopea ha blindato nelle ultime ore Lobotka e presto proverà ad adeguare i contratti anche di Kim e Kvaratskhelia. La squadra proverà a puntellare sul mercato, chiudendo con rinforzi di esperienza come Bereszyinski e magari monitorando nuovi giovani talenti (occhio ad Ilic e Samardzic). Il campionato italiano vive una fase di transizione e resta comunque tutt’altra storia rispetto alla spettacolare Premier League.