Fantacalcio, i 5 difensori con la fantamedia più alta: come gestirli all’asta

Andiamo a scoprire quali sono stati i 5 difensori che, fin qui, hanno ottenuto la migliore fantamedia. Come gestirli all’asta del Fantacalcio.

L’asta di riparazione del Fantacalcio consentirà di risistemare le rose assemblate nella scorsa estate e tagliare i giocatori che, finora, hanno deluso le aspettative iniziali. Al tempo stesso, permetterà di andare a caccia di top player in grado di fornire un buon contributo in termini di bonus e prestazioni positive. In questa categoria rientrano 5 specifici difensori con il 50% delle presenze, rivelatisi i migliori della Serie A dal punto di vista della fantamedia. Se li avete in rosa, teneteli perché valgono un tesoro. In caso contrario, cercate di prenderne almeno uno. Il motivo? È presto detto. Partiamo.

La vetta è occupata da Federico Dimarco, il quale ha approfittato al meglio delle difficoltà di Robin Gosens per imporsi e diventare il titolare della corsia mancina dell’Inter. Per lui 15 partite a voto (di cui 13 dal primo minuto), 2 insufficienze, 3 gol, un assist per una fantamedia complessiva di 6.87. Numeri destinati a crescere da gennaio in poi. Al momento, è impossibile trovare di meglio nel campionato italiano nel suo ruolo.

Chi si avvicina ai livelli d’eccellenza dell’ex Verona è Theo Hernandez, reduce dalla finale del Mondiale persa per mano dell’Argentina. Il francese, con la maglia del Milan, ha rappresentato la solita certezza in fase di spinta e costruzione della manovra: 2 reti ed altrettanti passaggi vincenti in 13 gare. Uno solo, poi, il brutto voto rimediato in pagella. Qualità e costanza, per una fantamedia totale di 6.77. I rossoneri continueranno a fare grande affidamento su di lui nella corsa verso lo scudetto.

Fantacalcio, i difensori con la fantamedia più alta

Il gradino più basso del podio spetta a Carlos Augusto, di cui abbiamo già parlato in occasione dell’articolo riguardante le 5 sorprese su cui puntare durante l’asta invernale del Fantacalcio. Aggiungiamo soltanto che al Monza rappresenta un titolare inamovibile (1.222 minuti trascorsi in campo) e che quando viene impiegato dal proprio allenatore difficilmente viene sostituito (è accaduto soltanto 3 volte in 14 incontri). Una certezza.

A seguire c’è Chris Smalling, sempre più leader della difesa della Roma. Gianluca Mancini (6,03) e Roger Ibanez (6.10), in questi mesi, sono andati più volte in difficoltà. L’inglese, invece, si è quasi sempre dimostrato prezioso mettendo a referto 3 reti ed una fantamedia pari a 6,73. Ha finito con il fiatone, risultando insufficiente negli ultimi 2 match prima della sosta, ma è fisiologico visto che è stato impiegato in tutte e 15 le partite disputate dalla Roma. A gennaio ripartirà subito forte.

Chiudiamo, infine, con un nome sempre molto apprezzato dai fantallenatori: quello di Simone Bastoni. L’esterno dello Spezia era partito forte: 2 gol e 2 assist nelle prime 5 partite. Poi, a metà ottobre, ha subito un infortunio che lo ha costretto a restare ai box e a rientrare soltanto a novembre. Un ritorno subito importante, come testimoniato dal passaggio vincente offerto contro il Verona. La fantamedia, intanto, è di 6.68 ma è destinata a crescere.