Calciomercato Napoli, Giuntoli al lavoro: pronto un gigante per la difesa

Il Napoli di Cristiano Giuntoli lavora al mercato e il dirigente sogna un nuovo colpo per il reparto difensivo. Azzurri pronti ad intervenire.

Il Napoli di Luciano Spalletti ha concluso il 2022 nel migliore dei modi e ora ci sono grandi aspettative per il futuro. Il club azzurro ha rivoluzionato la squadra in estate, ha ceduto diverse pedine chiave del calibro di Koulibaly e Fabian Ruiz, e ha lasciato partire a zero calciatori come Lorenzo Insigne e Dries Mertens. Nonostante ciò la squadra è andato ben oltre le aspettative.

Giuntoli ha pescato in estate con acquisti abbastanza sconosciuti e poi rivelatisi di primissimo piano. Basti pensare a calciatori come Kim, Olivera e soprattutto Kvicha Kvaratskhelia, inizialmente sconosciuti. I giocatori hanno fatto benissimo e hanno contribuito al primato del club azzurro sia in Italia che in Europa.

La squadra è attualmente impegnata nella fase di preparazione per il big match del prossimo 4 Gennaio contro l’Inter. La sfida di San Siro può risultare decisiva, soprattutto per il futuro di Simone Inzaghi. Il club nerazzurro non può perdere ed un eventuale ko (il sesto ko in campionato) chiuderebbe definitivamente i giochi per la lotta scudetto. L’Inter dista undici punti dal Napoli, e gli azzurri sognano di allungare il gap.

Napoli, Giuntoli guarda al mercato

La squadra è impegnata per la preparazione e intanto il direttore sportivo Cristiano Giuntoli lavorerà, tra gennaio e giugno, per rinforzare la squadra e regalare a Spalletti rinforzi adeguati. Il club azzurro, nello specifico, guarda in difesa e alla situazione dei centrali. Juan Jesus è in scadenza di contratto mentre Kim ha una clausola e piace a varie squadre. Ora gli azzurri pensano alla difesa.

Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport il club azzurro ha messo nel mirino il giovane centrale di proprietà del Lille Tiago Djalo. difensore gigante portoghese. Djalo ha già giocato in Italia (solo a livello giovanile) dove ha vestito la maglia del Milan. Djalo sta giocando bene nel Lille ed ha attirato l’interesse di diversi club italiani ed europei. Il Napoli osserva la situazione ed il club francese ha una valutazione di circa 15 milioni di euro.