Roma, Karsdorp è prossimo all’addio: parla il legale

Karsdorp, dopo essere finito fuori rosa nella Roma, lascerà la capitale nel corso della sessione invernale del mercato. C’è l’annuncio.

La Roma, in questi giorni, sta provando a riattivare la trattativa tesa a riportare nella capitale Davide Frattesi. I contatti con il Sassuolo risultano costanti, con gli emiliani che hanno fatto sapere di essere disponibili a sedersi al tavolo soltanto a patto che nell’operazione vengano inseriti Edoardo Bove e Cristian Volpato. Al tempo stesso il direttore generale Tiago Pinto dovrà cercare di trovare una soluzione al caso riguardante Rick Karsdorp.

L’olandese, come noto, dopo l’attacco ricevuto da José Mourinho al termine della partita di campionato pareggiata il 9 novembre proprio contro i neroverdi è finito fuori squadra. I tentativi diplomatici, portati avanti dal manager giallorosso, tesi a sanare la frattura si sono rivelati vani. Il terzino, infatti, non è partito per il ritiro invernale svoltosi in Giappone e pertanto è stato multato da club. Un’ammenda che, di fatto, ha contribuito ad esacerbare ancora di più la situazione.

Il divorzio, giunti a questo punto, appare inevitabile. A confermarlo è stato in queste ore il legale dell’ex Feyenoord Salvatore Civale, nel corso di un’intervista concessa ai microfoni di ‘Calciomercato.it’. “Definire traditore un giocatore è pesante e la società non ha preso provvedimenti per rasserenare gli animi. Non ci sono più gli estremi per una permanenza del ragazzo, con un valore del cartellino anche deprezzato”. Un doppio problema, quindi, per Pinto.

Roma, Karsdorp andrà via: un doppio problema per Pinto

Il suo contratto scade nel 2025. Da qui la decisione di cederlo soltanto a titolo definitivo, a patto di ricevere un’offerta adeguata dal punto di vista economico. Tradotto: per prenderlo, come riportato di recente da Fabrizio Romano, servirà una cifra compresa tra i 10 e i 12 milioni. Troppo per la Juventus, che nei giorni scorsi aveva effettuato i primi sondaggi con l’obiettivo di prenderlo con la formula del prestito secco.

Ora, per lui, si parla di un interessamento proveniente dalla Premier League. Il Fulham, in particolare, ha iniziato a farsi avanti. Si vedrà. L’unica cosa certa è che il suo matrimonio con la Roma (91 presenze complessive con la maglia giallorossa) è destinato ad interrompersi ad inizio gennaio. Mourinho, dal canto suo, non ha alcuna intenzione di raccoglierlo nel gruppo.