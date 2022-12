Sabatini senza filtri attacca la Juve: “Mi sento defraudato di uno Scudetto”

Walter Sabatini torna a parlare e lo fa in una lunga intervista al ‘Corriere dello Sport’. L’attacco alla Juventus è frontale, le sue parole

Non è mai stato un personaggio banale, figuriamoci adesso che Walter Sabatini non ha più alcuna briglia societaria a frenare la sua schiettezza. L’ex DS della Salernitana è così: prendere o lasciare, amando più farsi giudicare per il proprio operato che per i propri modi di fare. E a ragione, visti i tanti e illustri risultati raggiunti nel corso della sua lunga, seppur tormentata carriera.

“Con il presidente Iervolino avevo torto, ho sbagliato con lui. Sono stato arrogante e per questo ho distrutto una cosa bellissima, perdendo per sempre la luce di Salerno. Mi scuso ancora con tutti i tifosi granata”: così Sabatini si racconta senza filtri nel corso di una lunga intervista concessa ai microfoni del ‘Corriere dello Sport’.

Una lunga intervista dove l’ex DS anche della Roma ha toccato tanti punti. Dalla lotta Scudetto alla sua amicizia con Luciano Spalletti, fino a soffermarsi sul nodo plusvalenze e il caos legato alla Juventus. Un qualcosa che ha scatenato ulteriormente Sabatini, che non le ha certo mandate a dire.

Sabatini attacca la Juventus: “Mi sento defraudato di uno Scudetto”, le sue parole

“Mi sento defraudato di uno Scudetto… Mentre la Juventus faceva tutto ciò, io perdevo un campionato con la Roma a 87 punti”. Walter Sabatini è senza filtri e peli sulla lingua, nel commentare l’inchiesta Prisma che vede i bianconeri sotto la lente di ingrandimento per i bilanci 2018-2019 e 2020-2021, nonché per le manovre stipendi e le presunte plusvalenze fittizie.

L’ex DS dei giallorossi si sente ancora danneggiato e penalizzato, in una lotta Scudetto che aveva visto la sua Roma gareggiare spalla-a-spalla con la Juventus di Massimiliano Allegri. Sulla panchina di quella squadra c’era Luciano Spalletti, che adesso ha la possibilità di redimersi con il Napoli. Attualmente capolista, gli azzurri sono i favoriti numero uno per lo Scudetto quest’anno. Parola di Walter Sabatini: “Giocano un calcio erotico, ho una simpatia particolare per questa piazza”.