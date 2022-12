Valladolid-Real Madrid, Kike Perez sogna lo sgarbo ad Ancelotti

Torna il campionato spagnolo. Questa sera il Real Madrid campione d’Europa sarà impegnato in trasferta con il Valladolid.

Questa sera si disputerà la sfida valida per il campionato spagnolo tra il Valladolid e il Real Madrid di Carlo Ancelotti. Dopo i Mondiali di calcio in Qatar riprende il campionato spagnolo con il Real che riparte dal secondo posto in classifica e vuole vincere per provare a scavalcare, almeno momentaneamente, il Barcellona di Xavi. La classifica al momento vede il Barca a quota 37 e il Real Madrid a quota 35.

Il Valladolid era una delle squadre più in forma del campionato prima della sosta ed era reduce da tre vittorie consecutive davanti ai propri tifosi. Il Valladolid ha totalizzato la maggior parte dei punti in casa e questa sera affronterà il Real sognando l’impresa. Nei padroni di casa spicca il nome del centrocampista classe 1997 Kike Perez.

Il calciatore è uno degli uomini chiave del Valladolid, è il terzo calciatore con il maggior minutaggio nel club e già sa come battere il Real Madrid. Anche se si tratta solo di un match a livello juniores per Perez è uno dei più grandi ricordi della sua carriera. Perez firmò infatti la rete della vittoria nella finale della Coppa del Re primavera del 2015, nel derby tra il Rayo Vallecano ed il Real Madrid.

Valladolid-Real Madrid, attesa per Kike Perez

Il calciatore spagnolo ha disputato 15 delle 16 partite stagionali del Valladolid ed ha collezionato ben 1078 minuti, risultando titolare in almeno 12 presenze. Kike ha un ruolo chiave nella squadra padrone di casa e, nonostante sia solo un classe 1997, è già un calciatore con grande esperienza e maturità.

Secondo il portale Fbref il calciatore spagnolo è quello che ha toccato più palloni, ben 659 nella sua rosa, ed è il ragazzo che ha creato più occasioni da gol, ben 30, nel corso di questa prima parte di stagione. Nel prepartita del match Kike ha rilasciato le seguenti dichiarazioni, mostrando attaccamento per la squadra: “Sono a Valladolid da molti anni e sono molto legato alla squadra e a questa città. La fiducia della società e del mister è tutto e lui mi ha dato finalmente i minuti che mi servivano”.