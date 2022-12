Milan, la crescita nel 2023 passa per la permanenza di Rafael Leao

Il Milan per continuare la crescita anche nel 2023 ha bisogno del rinnovo di Rafael Leao, il più forte della squadra

Si possono dire e pensare tante cose sulla gestione di un club. Il progetto dei giovani, la programmazione, il saper risolvere i problemi. Ma anche la sostituzione di un giocatore forte, senza lasciarsi trovare impreparati. Una buona società passa anche da questo. Ma le vittorie, la crescita, arrivano trattenendo i migliori giocatori per tanti anni. E’ il caso del Milan, è il caso di Rafael Leao. Il portoghese ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2024 e il rinnovo non è ancora arrivato.

C’è un contenzioso con lo Sporting Clube de Portugal da risolvere, ballano quasi 20 milioni di euro. Ci sono poi gli interessi dei top club europei, come Chelsea, PSG, Real Madrid. Poi c’è il Milan, che è in difficoltà nel trovare l’accordo con Jorge Mendes, il papà e il legale del ragazzo. Ed è anche lecito, considerando le tante teste da dover mettere d’accordo e soprattutto che Mendes è presente nella trattativa e quindi niente è semplice.

La crescita del Milan nel 2023 passerà dalla permanenza e dal rinnovo di Rafael Leao. E’ il giocatore più forte della squadra, probabilmente il più forte della Serie A. Vederlo andar via dopo aver portato lo scudetto la scorsa stagione saprebbe quasi di beffa. Perché adesso serve la consacrazione in Europa, l’habitat naturale dei rossoneri. Maldini lo sa, vorrebbe trattenerlo, ma non è lui il proprietario del club. Cardinale deve fare uno sforzo. Negli ultimi anni il club rossonero ha detto già addio a giocatori importanti.

Donnarumma, Calhanoglu e Kessie hanno inevitabilmente condizionato il mercato del Milan. Al di là della politica del societaria, che può essere giusta o sbagliata, Rafael Leao è un’altra cosa. Non può passare inosservato l’eventuale mancato rinnovo. Si è arrivati a un punto dove il giocatore ha una posizione di potere molto importante nella trattativa, è chiaro. Pioli si è detto comunque fiducioso, sa che l’attaccante portoghese può ancora migliorare tanto giocando a Milano. Ma nelle ultime ore sono sorte problematiche anche per il rinnovo di Giroud e la trattativa per Bennacer non è ancora conclusa. Insomma, il Milan deve darsi una mossa.