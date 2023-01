Cr7, altro che Al Nassr: stava per andare da un’altra parte, il retroscena

La carriera di Cristiano Ronaldo proseguirà in Arabia Saudita. E’ ufficiale, ma c’è stata un’altra squadra vicina al portoghese.

Che il futuro di Cristiano Ronaldo destasse grande interesse, lo si era capito già da tempo. La fine della sua avventura con il Manchester United ha acceso l’attenzione sull’asso portoghese, uno dei grandi delusi dell’ultimo Mondiale in Qatar. Già la scorsa estate, tra l’altro, si è parlato molto del futuro di Cristiano, accostato anche a squadre italiane come il Napoli. Eppure, la permanenza in quel di Manchester non ha fatto altro avvelenare ulteriormente la situazione del campione portoghese, che alla fine non ci ha pensato due volte a lasciare la Premier League a guardarsi altrove.

E cosi ecco l’offerta faraonica di cui si parlava già da diverse settimane, diventata realtà di fatto dopo la fine del Mondiale. Ronaldo giocherà nell’Al-Nassr, e chiuderà dunque la sua carriera in Arabia Saudita. Un contratto da far venire la pelle d’oca, con 200 milioni di euro a stagione che verranno versate nelle casse di Cr7. Tanti, tantissimi soldi per un giocatore arrivato all’età di 37 anni e che dunque si prepara da qui a breve a salutare il calcio giocato.

Ronaldo, l’offerta dall’MLS che poteva cambiare tutto

Ma era davvero quella dell’Al-Nassr l’unica soluzione possibile per il futuro del portoghese? Non proprio. Si è parlato molto in queste settimane anche della possibilità di continuare la sua carriera nel calcio che conta. Spagna, Germania, Francia cosi come l’Italia, in molto si auguravano di vedere Ronaldo ancora in uno di questi paesi. Cosi non è stato, ma è vero che non c’era soltanto l’Arabia Saudita tra le destinazioni plausibili.

Secondo quanto riportato da ‘ESPN’, infatti, c’è anche un’altra squadra che sarebbe andata molto, molto vicino a Cristiano. Si tratta dello Sporting Kansas City, compagine che milita in MLS e che avrebbe avvicinato (quasi pareggiato!) l’offerta arrivata in casa Ronaldo dall’Al-Nassr. Una soluzione, quella americana, che avrebbe anche stuzzicato il portoghese, salvo poi decidere di accettare i soldi (qualcosa in più rispetto a quelli statunitensi) offerti dalla squadra araba.