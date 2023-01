Milan, i tifosi adesso sono preoccupati: per Pioli è un vero caso

In casa Milan, in attesa della gara contro la Salernitana di Davide Nicola, bisogna registrare un tentativo per risolvere un problema.

Nonostante la storica vittoria dello Scudetto, il Milan non ha chiuso benissimo il proprio 2022. I rossoneri, infatti, hanno visto prima aumentare il loro svantaggio in campionato dal Napoli capolista a 8 punti e poi hanno perso le tre amichevoli giocate nel corso del mese di dicembre appena terminato.

Lo stesso Simon Kjaer, dopo la partita persa per 3-0 contro il PSV, ai microfoni ufficiali di ‘Sky Sport’ non ha nascosto il suo disappunto per questo periodo:”Stiamo facendo troppi errori tecnici, non è questo che volevamo. Dobbiamo migliorare entro il prossimo 4 gennaio. Non è questione di attenzione, visto che ho visto tutta la squadra allenarsi bene. Abbiamo perso le ultime tre partite ed è questo che bisogna cambiare”.

Il Milan, quindi, mercoledì prossimo contro la Salernitana di Davide Nicola dovrà fare di tutto per ottenere i tre punti, considerando anche lo scontro diretto della sera tra l’Inter di Simone Inzaghi ed il Napoli di Luciano Spalletti. Tuttavia, proprio in casa rossonera, bisogna registrare dei problemi molto importanti in un ruolo ben specifico.

Il Milan ha preso un nuovo portiere per Pioli: dal Club Guaranì arriva Devis Vazquez

Come scritto dalla ‘Gazzetta dello Sport’, infatti, tra le fila milaniste c’è un po’ di preoccupazioni per le condizioni fisiche di Mike Maignan. Per il ritorno in campo dell’ex estremo difensore francese, di fatto, ci vorrà ancora un po’ di tempo. Proprio per questo, Paolo Maldini e Frederic Massara sono intervenuti sul mercato.

Visto che sia Tatarusanu che Mirante non garantiscono un certo livello di prestazioni, almeno per tutte le gare, il Milan ha preso il portiere colombiano Devis Vazquez. Il calciatore, come riportato da ‘Sky Sport’, è stato preso a titolo definitivo dai paraguaiani del Club Guaranì

Devis Vazquez, classe 1998’, farà parte del roster dei portieri a disposizione di Stefano Pioli che, però, spera di riavere il prima possibile Maignan. L’ex Lille, di fatto, è stato tra i principali protagonisti del campionato vinto l’anno scorso.