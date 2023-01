Milan, caso portiere: spunta un altro nome, l’agente svela tutto

Il Milan è alla ricerca di un portiere che possa fare le veci di Mike Maignan, ancora infortunato. L’agente di uno dei giocatori in lista conferma il sondaggio.

Gennaio 2023 era stato stimato come mese per attendere il rientro in campo di Mike Maignan. Il portiere del Milan è stato costretto a dare forfait ai Mondiali di Qatar 2022 con la Francia a causa di un infortunio al polpaccio, che pare non gli stia dando pace.

Il calciatore, infatti, non è ancora pronto e non sarà parte alla prima sfida di questo secondo frammento di stagione, ovvero il match in trasferta contro la Salernitana. Ciò sta portando il Milan a delle riflessioni e principalmente a quella di acquistare un altro portiere che possa sostituire Maignan fino a quando sarà necessario.

Un’opzione è quella di anticipare l’arrivo in squadra di Marco Sportiello. Il calciatore è in scadenza di contratto con l’Atalanta ed è già previsto che arrivi a Milanello durante la prossima estate, ovvero luglio 2023. Tuttavia nel frattempo il Ds Frederic Massara starebbe lavorando a un’altra pista, ovvero Alessio Cragno.

Milan su Cragno, l’agente a TV Play: “Ne ho parlato con Massara”

Il portiere italiano attualmente in forza al Monza ma di proprietà del Cagliari è finito nella lista del Milan e di tale interessamento ha parlato il suo agente Graziano Battistini, intervenendo ai microfoni di ‘Calciomercato.it’ su ‘TV Play’: “Ho fatto qualche chiacchierata con Massara. Lo stavano valutando, poi hanno fatto altre scelte”.

Ciò significa che il Milan aveva coltivato un’idea in tal senso, ma in effetti poi è arrivato Devis Vazquez. Evidentemente la soluzione economica per il portiere colombiano 24enne era più semplice da stabilire, soprattutto in un mercato complesso per le grandi occasioni com’è solito essere quello di riparazione di gennaio.

Il Cagliari rispetto a Cragno avrebbe posto la condizione della cessione a titolo definitivo per circa 5 milioni di euro, mentre l’estremo difensore acquistato arriva dal Guaranì per 400mila euro. Non dovrebbe comunque essere lui il vice-Maignan, ma al momento è questa la situazione del club in attesa di altre chance durante il mese di gennaio.