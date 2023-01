Il 2023 di Antonio Conte è iniziato malissimo. Il tecnico ora rischia…

Il Tottenham di Antonio Conte ha iniziato il 2023 nel peggiore dei modi. Per il tecnico pugliese ora si mette davvero male.

Il campionato italiano ancora deve iniziare, anche se ormai manca sempre meno all’inizio ufficiale della stagione. Intanto all’estero gli altri campionati sono già cominciati e la Premier League ha emesso i primi verdetti. Con la lunga sosta per i Mondiali sono cambiate tante cose e una delle squadre uscite peggio da tutto questo è il Tottenham di Antonio Conte. Il 2023 del tecnico pugliese è iniziato malissimo e ora c’è preoccupazione attorno al tecnico.

Gli Spurs hanno chiuso la prima parte di stagione in piena zona Champions e non molto distante dai cugini dell’Arsenal, rivelazione e capolista del campionato. Le cose dopo i Mondiali sembrano ben diverse e sia Harry Kane che i compagni sembrano lontani parenti rispetto ai calciatori che tutti hanno ammirato nella prima parte di stagione. La fase difensiva non funziona e neanche l’attacco gira come ad inizio stagione.

Nelle prime due sfide dopo il Mondiale il Tottenham aveva un calendario sulla carta non impossibile e poteva accorciare, ma le cose sono andate diversamente. Un 2 a 2 in rimonta contro il Brentford aveva preoccupato, ma la domenica di Premier League ha mandato letteralmente in crisi gli Spurs. Il Tottenham ha perso 2 a 0 in casa contro l’Aston Villa ed ora il capitolo Premier non è l’unico problema. Il primo posto sembra utopia, ma ora anche la zona Champions League è abbastanza complicata.

Tottenham, Conte in difficoltà: ora che succede?

Il Tottenham è ora quinto in classifica con una partita in più rispetto allo United quarto (avanti di due punti) e una gara in più anche rispetto al Liverpool (i Reds sono sesti con due punti in meno ma potrebbero virtualmente effettuare il sorpasso). Una zona Champions League che rappresenta l’obiettivo minimo e con Conte che potrebbe clamorosamente fallire. Un problema, non l’unico del tecnico pugliese.

Tutti siamo consapevoli che i calciatori di Conte hanno bisogno di una preparazione importante e questa situazione può generare caos attorno al tecnico. Kane è fuori condizione e apparso ancora provato dopo gli errori decisivi al Mondiale, Son è alle prese ancora con problemi fisici ed una condizione tutt’altro che rassicurante. Conte è ancora privo degli infortunati Bentancur e Kulusevski e la squadra è in vera crisi. Dopo il primo anno, tutto sommato positivo, Conte non può sbagliare e il tecnico rischia di macchiare la carriera da tecnico con un fallimento, forse il suo primo vero grande fallimento nella sua straordinaria carriera.