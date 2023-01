Atalanta, la nuova idea di Gasperini inguaia Muriel e Zapata

Quale sarà il futuro di Muriel e Zapata in vista della seconda parte di stagione? Gasperini potrebbe valutare alcune novità di formazione e alcune scelte tecniche che potrebbero escludere i due colombiani dall’undici titolare

L’Atalanta si prepara alla seconda parte di stagione partendo dall’imminente sfida della 16^ giornata contro lo Spezia. Salvo clamorosi colpi di scena, Gasperini confermerà il solito 3-4-2-1, con Lookman promosso ancora titolare sulla trequarti al fianco di uno tra Pasalic e Malinovskyi. Ballottaggio aperto tra il croato e il centrocampista ucraino, ma occhio anche alle soluzioni Ederson e Muriel.

L’attaccante colombiano, dopo i recenti problemi fisici, potrebbe recitare nuovamente un ruolo da protagonista nella seconda parte di stagione. Non è escluso che Gasperini possa utilizzarlo come uomo spacca match, rivitalizzandolo come pedina letale per l’ultima mezz’ora di gara. Una scelta che potrebbe escludere l’ex Siviglia, Sampdoria e Udinese, dall’undici titolare per la 16^ giornata, ma anche per il proseguimento della stagione.

Non è un mistero che Muriel abbia sempre reso al meglio subentrando dalla panchina a gara in corso, e Gasperini potrebbe riaffidarsi a questa soluzione per il girone di ritorno. Discorso diverso per Zapata. Dopo un lunghissimo stop, il centravanti colombiano potrebbe scivolare indietro nelle gerarchie in favore di Hojlund.

Atalanta, le nuove scelte di Gasperini e i possibili ballottaggi

Come accennato, la freschezza, la vitalità e il fiuto del gol di Hojlund, potrebbero spingere Gasperini ad affidarsi al giovane centravanti in maniera definitiva e sistematica. Le prossime gare, a partire dalla sfida contro lo Spezia, potrebbero rivelare nuove indiscrezioni tattiche, soprattutto dal punto di vista offensiva. Decisamente più defilata la posizione di Boga: l’ex Sassuolo potrebbe lasciare la Dea nella parte finale del calciomercato invernale.

Non mancheranno alcuni ballottaggi anche sulle corsie esterne. Il ritorno dall’infortunio di Zappacosta potrebbe coincidere con un nuovo punto interrogativo sulla scelta dei terzini. L’ex Chelsea e Torino proverà a contendere una maglia da titolare ad Hateboer sulla fascia destra, ma anche a Maehle e Soppy per quel che riguarda il ruolo di terzino sinistro. Per la questione Ederson, invece, l’ex Salernitana sarà utilizzato sia da vice Koopmeiners in mediana, sia in posizione di trequartista alle spalle dell’unica punta.