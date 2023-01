Milan, il 2023 è iniziato benissimo: Pioli ha lanciato un segnale alla Serie A

La vittoria del Milan al Salerno è un segnale al campionato. I campioni d’Italia non vogliono arrendersi e sono pronti a sfidare la Serie A.

La giornata odierna ha visto il ritorno ufficiale della Serie A. Nell’anticipo di questo sedicesimo turno il Milan campione d’Italia di Stefano Pioli ha espugnato Salerno, ottenuto tre punti delicati e decisivi e lanciato un chiaro messaggio a tutte le pretendenti. Il club rossonero ha vinto 2 a 1 grazie alle reti del solito Rafa Leao e del centrocampista Sandro Tonali, decisivo anche in occasione del primo gol.

Il risultato finale di 2 a 1 è a dire il vero più bugiardo rispetto alla realtà dei fatti e il club di Pioli ha controllato il match per quasi tutti e novanta i minuti di gioco. Questa vittoria è fondamentale, non solo per il risultato ma soprattutto per il modo in cui è arrivata. Tanti problemi fisici, giocatori ancora fuori condizione ma i campioni d’Italia in carica sono la vera unica avversaria del Napoli capolista. Questa sera l’Inter potrebbe dare una risposta, ma intanto i cugini sono gli unici reali pretendenti rispetto alla squadra di Spalletti.

La qualità di Theo Hernandez e Leao, la tenacia di Tonali ed una squadra dalle sette vite come i gatti, il Milan è la reale pretendente al titolo e i rossoneri non vogliono mollare il trono. Pioli e Tonali nel post partita sono stati chiari e la vittoria di oggi è un chiaro messaggio a tutte le rivali. E’ stata finora una stagione dai mille problemi, gli infortuni di Maignan ed Origi, il continuo problema di Ibrahimovic e non solo e la trasferta odierna, nel primo match del 2023, non era affatto facile.

Milan, la vittoria di Salerno è un risultato ‘pesante’

La pausa di due mesi ha cambiato tante cose e il Milan disputava alla mezza un match molto insidioso all’Arechi. La squadra ha comprato Vazquez per la porta, un acquisto che lascia alcune incertezze riguardo la condizione di Maignan, ma nonostante i vari problemi il Milan è a sole cinque lunghezze dal Napoli. Un eventuale favore dell’Inter questa sera cambierebbe tante cose e rilancerebbe l’entusiasmo in casa milanista.

La squadra è seconda in classifica nonostante tante problematiche, basti pensare al fallimento finora di Charles De Ketelaere e tante situazioni da valutare. Questo Milan è molto distante dal suo 100 % ma la società e i giocatori hanno già dimostrato di saper sorprendere. L’Inter sembra aver problemi di continuità, la Juve ha tanti problemi fisici e le romane appaiono ancora distanti. I rossoneri sono l’unica reale avversaria della capolista e la vittoria di Salerno rilancia le ambizioni dei campioni, pronte ad esplodere al primo passo falso della capolista.