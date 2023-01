Milan, Leao sorprendente: ora Maldini deve riflettere

Leao sempre più devastante. L’ala sinistra, subito a segno contro la Salernitana, protagonista di un curioso dato statistico.

La sosta dovuta ai Mondiali non ha fatto male al Milan. Anzi. I rossoneri si sono presentati nelle migliori condizioni possibili alla ripresa del campionato. Subito due gol alla Salernitana, che sperava di approfittare della spinta dei tifosi per fare bottino pieno. Niente da fare. La banda di Stefano Pioli, dopo qualche minuto di appannamento, ha preso in mano le redini del gioco andando a segno due volte. La prima rete, nemmeno a dirlo, porta la firma di Rafael Leao.

Il portoghese, schierato subito dal primo minuto, su lancio preciso di Sandro Tonali è scattato in profondità saltando Guillermo Ochoa e depositando il pallone in rete con un tocco preciso. Un gol che ha consentito al Milan di giocare con maggiore tranquillità e trafiggere ancora il portiere messicano con una conclusone del centrocampista ex Brescia. Leao, quindi, si conferma sempre più importante per la causa della propria squadra.

A confermarlo non sono soltanto gli 8 centri e 9 assist in 21 presenze complessive, tra campionato e Champions League. Anche un particolare dato statistico, fornito su Twitter dal profilo ‘Opta’, testimonia quanto sia fondamentale l’apporto offerto in campo dall’ex Sporting Lisbona il cui futuro resta tutto da scrivere.

Milan, Leao sempre decisivo: il dato statistico

L’ala sinistra, in particolare, “ha segnato nel primo match dell’anno solare del Milan in tutte le ultime tre stagioni: 2023, 2022, 2021”. Per lui, un rendimento eccellente diventato una routine. Per tutti gli altri giocatori non dotati del suo talento straripante, un risultato quasi irraggiungibile da centrare. Il Milan, alla luce di quanto accaduto, dovrà quindi sbrigarsi se intende blindarlo ed evitare di perderlo nella prossima estate.

Leao, come noto, è legato al club, fino al 2024 ma finora i vari incontri andati in scena non sono bastati per produrre la fumata bianca. Nell’ambiente, in ogni caso, regna un cauto ottimismo con Paolo Maldini e Frederic Massara che contano di chiudere la pratica a stretto giro di posta. Il Chelsea ed il Real Madrid, nel frattempo, restano alla finestra in attesa di vedere che piega prenderanno gli eventi.