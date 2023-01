Juve, i tifosi dicono basta: dall’Argentina l’annuncio fa infuriare tutti

I tifosi della Juventus non riescono proprio a capacitarsi di quanto sta accadendo: ormai da mesi non si parla d’altro, voci destabilizzanti

La Juventus ha ridotto ulteriormente il ritardo dal Napoli ed è ormai tornata pienamente nella corsa scudetto, come ammesso pure dall’ex bianconero Angelo Di Livio. La formazione di Max Allegri contro la Cremonese ha dovuto rinunciare ad Angel Di Maria, fresco campione del mondo con l’Argentina, tornato a lavorare in gruppo nella giornata di ieri.

L’attaccante ex Real Madrid e PSG potrebbe essere il primo rinforzo in vista della seconda parte di stagione. Il calciatore, infatti, prima della pausa Mondiale non è riuscito a far ammirare tutta la sua classe tuttavia in Qatar ha fatto vedere quanto può risultare importante quando sta bene. Intanto, dall’Argentina continuano a parlare dell’addio del ‘Fideo’ alla Vecchia Signora.

Juventus, in Argentina sono fiduciosi: “Siamo in contatto con Di Maria”, il ritorno al Rosario Central è sempre più concreto

Il desiderio del calciatore è chiaro da tempo anche se qualcuno ad inizio stagione confidava di farlo ricredere: al termine del campionato, Angel Di Maria vuole tornare in Patria per chiudere lì la sua carriera.

Il calciatore non ha mai fatto mistero di voler concludere indossando la maglia del Rosario Central, squadra per cui fa il tifo e da cui è partito prima di illuminare la scena in Europa. A confermare adesso la volontà di un suo ritorno è stato adesso Miguel Angel Russo, allenatore delle canaglie. Il tecnico ne ha parlato ai microfoni di ‘D Sports Radio’.

“Siamo in contatto con Di Maria. Se verrà dovremo fargli trovare una squadra competitiva, se lo merita per tutto quello che ha fatto. Siamo molto contenti del suo Mondiale”, ha detto il tecnico che è succeduto a Carlos Tevez. “Nel calcio argentino spesso si consumano questo tipo di ritorni. Dobbiamo provarci ed essere bravi a riportarlo qui”. In Argentina, dunque, contano i giorni in attesa del ritorno del ‘Fideo’ ma la Juventus spera ancora di poter vedere la migliore versione del calciatore da qui al termine della stagione. Già proprio questo è quello che chiedono i tifosi bianconeri, sempre più indispettiti dal fatto che da quando Di Maria è sbarcato a Torino non si parla d’altro che della sua volontà di raggiungere il Rosario Central.