Milan-Roma, il nuovo piano di Mourinho per sostituire Zaniolo

Milan-Roma è già pronta a entrare nel vivo. Allarme per Mourinho dopo il recente ko di Zaniolo: le condizioni del centrocampista giallorosso saranno valutate nel corso delle prossime ore, ma non trapela grande ottimismo per il match di San Siro

Mourinho è pronto a spingere il piede sull’acceleratore per cercare di rilanciare la Roma verso l’obiettivo Champions League. Qualificazione a portata di mano e quarto posto obiettivo minimo della stagione. Come accennato, il tecnico della Roma dovrà fare i conti con il recente infortunio di Zaniolo. Il centrocampista giallorosso ha accusato un nuovo guaio muscolare.

Sono attese novità nel corso dei prossimi giorni. Zaniolo potrebbe sottoporsi a nuovi esami strumentali per capire la vera entità del ko. Trapela sconforto e pessimismo. Il giocatore potrebbe saltare la sfida contro il Milan e alzare bandiera bianca per diverse settimane. Gli esami strumentali chiariranno eventuali lesioni o se si tratterà semplicemente di un fastidio muscolare o leggera contrattura.

Chi prenderà il posto di Zaniolo al fianco di Dybala. La prima ipotesi, la più accreditata, risponde al nome di Abraham. Il centravanti inglese prenderà posto in coppia con Dybala, ma bisognerà capire se Mourinho deciderà di dare punti di riferimento alla difesa del Milan, so se confermerà l’idea proposta contro il Bologna con due attaccanti di movimento pronti a creare spazio per l’inserimento dei centrocampisti.

Milan-Roma, le probabili formazioni: scalpita Solbakken

Abraham prima soluzione, ma attenzione anche alla forte candidatura di Solbakken, possibile nuovo piano di Mourinho per la sfida contro i rossoneri. Resta viva anche la candidatura di El Shaarawy, totalmente ritrovato dopo gli ultimi anni altalenanti. Nessuna novità a centrocampo, anche se il 3-4-2-1 giallorosso potrebbe trasformarsi nuovamente in un 3-5-2 mascherato come accaduto nella sfida della 16^ giornata contro il Bologna. Mourinho valuterà la migliore strategia dopo i prossimi allenamenti e l’ultima rifinitura prima della partenza per Roma. Ecco le probabili formazioni del match tra Milan-Roma, sfida valida per la 17^ giornata di Serie A:

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Diaz, Leao; Giroud. All. Pioli

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Pellegrini, Cristante, Zalewski; Dybala, Solbakken; Abraham. All. Mourinho