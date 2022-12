Pellegrini e Dybala i veri totem di Mourinho: messaggio a Zaniolo?

Paulo Dybala e Lorenzo Pellegrini potrebbero rappresentare un messaggio da parte di José Mourinho per Nicolò Zaniolo.

La Roma, dopo aver totalizzato solo due punti nelle ultime tre gare di campionato prima della sosta per lasciare spazio al Mondiale, alla ripresa del campionato dovrà sicuramente cercare di vincere contro il Bologna di Thiago Motta.

I giallorossi, infatti, sono scivolati al settimo posto in classifica e non possono permettersi di perdere ulteriore terreno dal quarto posto che, adesso, dista tre punti. Per preparare al meglio la seconda parte di stagione, la Roma ha disputato varie amichevoli in questo mese di dicembre che sta per terminare: dalle due giocate in Giappone, passando per la sconfitta per 0-3 contro il Cadice, ai successi rimediati nelle gare con Casa Pia e RKC.

Per tutto l’ambiente giallorosso, intanto, c’è stata un’ottima notizia. Questa mattina, infatti, Paulo Dybala, fresco campione del Mondo con la sua Argentina, è tornato in Italia. Nonostante l’orario mattutino, l’ex Juventus è stato accolto a Fiumicino da una folto gruppo di tifosi della Roma. Proprio l’argentino, insieme a Lorenzo Pellegrini, potrebbe essere il protagonista di un messaggio di José Mourinho a Nicolò Zaniolo.

Roma, Nicolò Zaniolo non è tra i punti fermi di José Mourinho: ecco i motivi

Come scritto da ‘Il Messaggero’, il tecnico portoghese ha di fatto due perni fondamentali di cui non può farne a meno, per l’appunto, Paulo Dybala e Lorenzo Pellegrini. Questi due giocatori, infatti, garantiscono a José Mourinho una percentuale rilevante di imprevedibilità che manca al resto dei suoi giocatori.

Pellegrini, inoltre, può ricoprire vari ruoli nello scacchiere dell’ex allenatore di Inter e Real Madrid: da quello di mediano, a quello di trequartista con la difesa a tre, a quello di esterno d’attacco nel 4-2-3-1. Zaniolo, invece, viste le sue prestazioni altalenanti, non sembra essere tra i punti di fermi di Mourinho. Anche perché il futuro del talento italiano nella Roma è ancora tutto da scrivere, considerando che non ci sono novità sul suo rinnovo di contratto.