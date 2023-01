Allegri sicuro dopo l’Udinese: “Un passo alla volta, il Napoli è favorito per lo scudetto”

Allegri, dopo la vittoria della sua Juventus contro l’Udinese, ha rilasciato queste dichiarazioni sulla sfida contro il Napoli.

La Juventus continua a vincere con il famosissimo ‘corto muso’. Infatti, dopo la vittoria di mercoledì scorso con la Cremonese di Massimiliano Alvini arrivata nei minuti finali con la punizione di Arek Milik, i bianconeri hanno sconfitto nel tardo pomeriggio l’Udinese di Andrea Sottil sempre con il risultato di 1-0.

Questa volta, però, il gol decisivo è arrivato qualche minuto prima del 90’. La rete che ha portato tre punti fondamentali alla Juventus, è stata infatti realizzata da Danilo al minuto 41 della seconda frazione di gara.

Con questo successo, in attesa della gara di domani tra la Sampdoria di Dejan Stankovic ed il Napoli, la ‘Vecchia Signora’ è riuscita a portarsi a soli quattro punti dalla vetta. La gara di venerdì prossimo allo Stadio Diego Armando Maradona con gli azzurri, quindi, sarà sicuramente decisiva per capire quanto i bianconeri saranno vicini al team campano. In attesa della gara contro gli uomini di Luciano Spalletti, Massimiliano Allegri si è soffermato sulla salute della sua squadra.

Juventus, Allegri: “Abbiamo giocato meglio rispetto a Cremona. A Napoli è sempre bello giocare”

Il tecnico toscano, nella classifica intervista nel post gara rilasciata ai microfoni di ‘DAZN’, ha detto queste parole sul successo di oggi: “Stiamo facendo un percorso, almeno fino a questo punto, bello. Dobbiamo alzare l’asticella a livello di prestazione. Abbiamo fatto meglio rispetto alla partita giocata a Cremona. Nella ripresa siamo cresciuti, considerando che abbiamo avuto tante occasioni. Dobbiamo continuare a lavorare in silenzio, oggi è successo importante”.

Massimiliano Allegri ha poi continuato il suo intervento: “Le condizioni di Di Maria? Ha giocato bene per circa un’ora di gioco. Veniva da 15 giorni in cui è stato fermo, poi ha avuto un problema per la gara contro la Cremonese. Gara contro il Napoli? Venerdì sarà una bellissima serata. A Napoli è sempre bello giocare, ma noi dobbiamo cercare di fare un passettino alla volta. La squadra azzurra è sempre la favorita per lo Scudetto. Alzare l’asticella vuol dire alzare il livello di prestazioni. Chiesa? Non lo sto gestendo. E’ un giocatore che è stato un anno e mezzo fermo, c’è sempre il rischio che possa avere qualche noia muscolare”.