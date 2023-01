Juventus, Ronaldo vuole portarlo via: piovono milioni dall’Al Nassr

Cristiano Ronaldo vuole portare via il suo amico ed ex compagno di squadra dalla Juventus: l’Al Nassr ci prova

La Juventus viene da sette vittorie consecutive senza subire gol. Con un po’ di fortuna è riuscita anche a battere la Cremonese allo Zini, sfida dove i tifosi sugli spalti hanno ricordato anche Gianluca Vialli, che ha dato spettacolo con entrambe le maglie. L’attaccante è purtroppo deceduto oggi all’età di 58 anni, una bruttissima perdita per tutto il calcio mondiale.

I bianconeri stanno risalendo la classifica man mano e hanno recuperato tre punti sul Napoli capolista, uscito sconfitto dal Meazza contro l’Inter. Serviranno i tre punti a Fuorigrotta per Allegri per rientrare totalmente nella corsa scudetto. E a fine stagione la Juve potrebbe perdere anche uno dei fedelissimi dell’allenatore toscano, che tra l’altro ha il contratto in scadenza che difficilmente verrà rinnovato.

Si tratta di Juan Cuadrado, a cui Allegri dà sempre molta fiducia impiegandolo come terzino destro titolare. Una scelta che fa storcere un po’ il naso ai tifosi della Juventus, visto che il colombiano non ha più la velocità di un tempo. E il suo futuro potrebbe essere con Cristiano Ronaldo.

Juventus, Ronaldo vuole Cuadrado all’Al Nassr

Secondo quanto riferito da Tuttosport, Cristiano Ronaldo ha esplicitamente chiesto all’Al Nassr di ingaggiare Juan Cuadrado. L’esterno colombiano non rinnoverà con la Juventus, ormai ha quasi 35 anni e il suo meglio lo ha già dato. Alla fine di questa stagione, dunque, potrebbe ripartire dall’Arabia Saudita che gli offrirebbe un ricchissimo contratto prima di chiudere la carriera. Una scelta molto succulenta, con Cuadrado che avrebbe anche la ‘compagnia’ del suo amico CR7.

Cuadrado in questa stagione ha disputato 20 partite tra Serie A e Champions League, collezionando in totale 1463′ con quattro assist all’attivo. E’ a tutti gli effetti un titolarissimo della Juventus: Allegri lo manda sempre in campo a meno che non sia squalificato o infortunato, com’è successo nell’ultimo match con la Cremonese. Un addio che comunque non sarebbe molto doloroso, visto che la Juve deve decidersi ad attuare un serio ricambio generazionale.