Real Madrid, non era mai successo nella storia: situazione inedita col Villarreal

Sconfitto dal Villarreal, il Real Madrid sta facendo parlare di sé nelle ultime ore per un dato inedito e veramente sorprendente.

Yeremi Pino e Gerard Moreno hanno reso vana la rete di Karim Benzema e hanno portato al trionfo per 2-1 del Villarreal contro il Real Madrid. Una sconfitta amara per i blancos di Carlo Ancelotti, che così non possono scavalcare il Barcellona. Le due formazioni sono entrambe a 38 punti in classifica, ma i blaugrana contano su una partita in meno.

Brucia moltissimo la sconfitta, perché figlia di due rigori concessi al Sottomarino giallo per altrettanti falli di mano. Secondo l’allenatore italiano del Real Madrid la decisione arbitrale non è stata corretta e in conferenza stampa manifesta il suo disappunto con le seguenti dichiarazioni: “Non fatemi dire che non è rigore perché è già accaduto un episodio simile e si è verificato un casino. Dobbiamo abituarci alle regole ed essere già concentrati”.

Non vuole andare oltre Ancelotti ma nello spiegare il regolamento, in qualche modo si schiera: “La regola è chiara, se la tocchi con la mano lontana dal corpo è calcio di rigore. Non importa se si è in scivolata o meno. Ai tifosi non piacerà ma è così. I rigori sono legati alle decisioni di un arbitro che segue un regolamento”.

Villarreal-Real Madrid, l’incredibile dato sui blancos di Ancelotti

Tuttavia, al di là delle dinamiche del gioco e del risultato finale, c’è un dato davvero interessante che riguarda il Real Madrid. Per la prima volta in assoluto in 121 anni di storia, negli undici titolari schierati in campo da Carlo Ancelotti, non c’era nemmeno uno spagnolo. Prima di questo momento, nella formazione iniziale era sempre presente un iberico ma le cose sono davvero cambiate.

Nel dettaglio, osserviamo gli 11 prescelti e le rispettive nazionalità. In porta il belga Courtois. In difesa il brasiliano Eder Militao, il tedesco Rudiger, l’austriaco Alaba e il francese Mendy. A centrocampo invece il tedesco Kroos, il francese Tchouameni e il croata Modric. Infine in attacco l’uruguaiano Valverde col francese Benzema e il brasiliano Vinicius Junior.