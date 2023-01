“Boga…”: Calciomercato Atalanta, Gasperini non le manda a dire

L’Atalanta ritrova la vittoria in trasferta e riaggancia le romane in classifica di Serie A: la risposta di Gasperini sulle scelte in campo.

L’Atalanta è riuscita a vincere, in rimonta, questa sera contro il Bologna allo Stadio Dall’Ara. I giocatori della Dea non hanno approcciato al match nel migliore dei modi e sono andati subito sotto di un gol. Ma nel secondo tempo è stata tutt’un’altra storia. Le parole di Gian Piero Gasperini.

L’Atalanta, vincendo questa sera contro il Bologna di Thiago Motta, è risalita in classifica di Serie A e ha riagganciato le romane a 31 punti. La Dea è perciò a meno 3 punti dal quarto posto attualmente occupato dall’Inter. Ma ha mostrato di faticare ancora un po’ nel trovare la vittoria.

“Noi riusciamo a iniziare sistematicamente queste partite nonostante stiamo cercando di fare tutto per evitare. Andiamo subito sotto in dieci minuti e questo condiziona le gare. È stata una sfida sofferta, speriamo di avere finito di complicarci così la vita”, ha affermato il tecnico della squadra bergamasca a ‘Sky Sport’. Ma il suo intervento non è finito qui.

Gasperini nel post-partita di Bologna-Atalanta: la risposta sulla scelta (vincente) di impiegare Boga

Così Gian Piero Gasperini ha, quindi, parlato ai microfoni di ‘Sky Sport’ nel post-partita di Bologna-Atalanta: “Sicuramente a livello di attenzione e convinzione potevamo vincere le partite, casualmente anche in vantaggio con Inter e Napoli. Mi sembra che sotto quell’aspetto siamo migliorati, abbiamo un po’ di carogna dentro, incominciamo a guardare la classifica. Sembrava tutto dovuto, nonostante tutto siamo lì a giocarcela”.

E poi la risposta, un po’ piccata, in riferimento alle scelte prese per i giocatori da impiegare in campo: “Io li impiego sempre tutti i miei giocatori. Se n’è andato Malinovskyi (nuovo giocatore del Marsiglia, ndr.) ma ne aveva giocate 13-14 su 16. Se dalla gara ci sono indicazioni che possa entrare, io lo inserisco. Oggi c’era bisogno di un giocatore che avesse più velocità e fantasia di Pasalic, ho usato Boga“.