Juventus, il dato che fa sorridere Allegri: il Napoli è avvertito

La Juventus si prepara al big match di venerdì contro il Napoli. Un match complesso ma Allegri ha un motivo specifico per sorridere.

La prima parte della stagione, per la Juventus, è stata incubo. I bianconeri, negli scorsi mesi, sono sono andati incontro a numerosi passi falsi che hanno rallentato la marcia verso le zone nobili della classifica e determinato la clamorosa eliminazione dalla fase a gironi della Champions League. Il periodo complesso, in ogni caso, adesso sembra alle spalle con il club tornato in piena corsa per lo scudetto.

Massimiliano Allegri, rimasto al suo posto nonostante le polemiche, è riuscito a rimettere in carreggiata la propria squadra centrando 8 vittorie nelle ultime 8 gare disputate in Serie A. Un filotto da stropicciarsi gli occhi, ulteriormente impreziosito dal dato riguardante le reti subite in queste partite (zero) che hanno permesso alla Vecchia Signora di raggiungere il Milan al secondo posto e portarsi a -7 dalla vetta occupata dal Napoli.

Proprio gli azzurri saranno gli avversarsi della Juve nel big match in programma venerdì 13 gennaio allo stadio “Maradona”. Un test complesso per Allegri. Il quale, nell’occasione, non potrà disporre di pedine del calibro di Dusan Vlahovic e Paul Pogba (entrambi ancora ai box per colpa dei rispettivi infortuni). La strada che porta verso il successo è quindi lastricata di ostacoli tuttavia c’è un particolare dato che fa sorridere l’allenatore e i giocatori.

Juventus, il dato che fa sorridere Allegri

La maggior parte delle vittorie in Serie A, infatti, è stata ottenuta nei secondi tempi. Nella prima frazione di gara la Juve si limita a studiare l’avversario, preoccupandosi soprattutto di chiudere ogni spazio e tirare giù la saracinesca davanti a Wojciech Szczęsny. Nei secondi 45 minuti, invece, la squadra prende progressivamente in mano il pallino del gioco trovando spesso il modo di bucare la retroguardia avversaria.

Un trend ormai consolidato, fotografato al meglio oggi da ‘Tuttosport’. Prendendo in considerazione soltanto le riprese, spiega il quotidiano, Allegri adesso occuperebbe la vetta della classifica con 38 punti. Uno in più rispetto al Napoli. Calcoli, in ogni caso, destinati a lasciare il tempo che trovano. La Juventus sarà costretta a vincere venerdì per avvicinarsi ai rivali. Uno scivolone potrebbe costare carissimo.