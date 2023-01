Gareth Bale ha deciso di ritirarsi a 33 anni: è ufficiale

L’annuncio ha del clamoroso e vede Gareth Bale ritirarsi dal calcio giocato a soli 33 anni: lo aveva meditato da tempo

Gareth Bale ha avuto una carriera strepitosa. Il Real Madrid lo aveva acquistato dal Tottenham per oltre 100 milioni di euro, un acquisto che aveva destato parecchio scalpore. Sia perché c’erano dei dubbi sull’effettiva valutazione dell’esterno offensivo gallese, sia perché non era il primo acquisto dei Blancos a costare tantissimo. Ma i soldi arrivarono dalle cessioni al Napoli di Higuain, Callejon e Albiol, che fruttò 60 milioni, più altri 50 da quella di Mesut Ozil all’Arsenal.

Tuttavia, Bale non è mai stato un fanatico del calcio. La sensazione è che i suoi interessi fossero altri, e infatti è stato parecchio criticato nel corso della sua carriera. Come per esempio quando andava a giocare a golf, soprattutto negli ultimi mesi dell’esperienza al Real Madrid. C’è stata anche una lunga assenza sui social, con il giocatore che ha evitato per mesi di postare foto con la maglia delle Merengues addosso.

Galles, Bale si ritira: ufficiale

Oggi è arrivata la decisione ufficiale, con l’ormai ex giocatore gallese che ha deciso di dare l’addio al calcio a soli 33 anni. Bale aveva appena vinto l’MLS con la maglia dei Los Angeles FC. Un’esperienza breve, ma intensa, visto l’ennesimo titolo vinto portato a casa dall’ex Tottenham. Proprio con la maglia degli Spurs si mise in mostra, passando da terzino a esterno offensivo, e disputò una partita strepitosa al Meazza contro l’Inter in Europa League.

Nel corso della sua carriera, Bale ha vinto -tra i tanti trofei- anche cinque Champions League. E soprattutto è stato protagonista della Decima, segnando anche nella finale con l’Atletico Madrid. Ha legato indissolubilmente la sua carriera al Tottenham e al Real Madrid e in carriera ha segnato oltre 130 gol tra le due esperienze. Ma è un’istituzione anche in Galles, trascinando la nazionale in semifinale a Euro 2016, agli ottavi di euro 2020 e anche alla partecipazione del Mondiale di Qatar 2022. Con lui si chiude un’era.