Juve, Adani attacca ancora Allegri: “Bisogna fare gol altrimenti…”

La Juve di Allegri continua a vincere. Nonostante ciò il tecnico continua a essere al centro delle polemiche a causa del suo gioco.

La Juventus di Massimiliano Allegri è una delle squadre più in forma della Serie A, una squadra che, grazie all’ultimo turno, è piombata al secondo posto in campionato. Il club bianconero, reduce da otto vittorie consecutive ed una grande imbattibilità del portiere, ha raggiunto il Milan campione d’Italia e venerdi affronterà il Napoli. La sfida del Maradona assume i contorni di uno scontro scudetto con i partenopei che, in caso di vittoria, staccherebbero a dieci lunghezze il tecnico toscano.

Nonostante la vittoria Allegri continua a scatenare critiche e ci sono ancora alcuni grandi detrattori. Tra questi c’è senza dubbio l’ex calciatore e ora commentatore Daniele Adani. Lo scontro verbale di qualche anno fa fece il giro dei social e più volte i due si sono punzecchiati a vicenda.

Adani ieri sera è intervenuto nella trasmissione Rai 90° minuto ed ha risposto ad alcune dichiarazioni di Allegri in conferenza stampa. I bianconeri sabato hanno vinto l’ottava gara consecutiva, un 1 a 0 di misura contro l’Udinese che ha testimoniato la grande solidità difensiva del club bianconero. Adani ha però risposto al tecnico.

Juve, la reazione di Adani alle parole di Allegri

In conferenza stampa il tecnico ha risposto a qualche critica sul gioco ed ha parlato della vittoria affermando: “Credo che se non prendi gol, mal che vada pareggi. Ora anche i calciatori hanno capito questo e hanno un atteggiamento diverso. Occorre fare un centimetro in più, e chi gioca, sia dall’inizio che a gara in corso, deve intervenire e dare tutto. Speriamo intanto che possano rientrare presto gli infortunati”.

Le parole di Allegri hanno fatto molto scalpore e Adani ha risposto al tecnico, in particolare alle parole sul non fare gol. Adani ha chiarito: “I gol bisogna farli, con 38 partite da 0 a 0 si retrocede. La Juve deve pensare a vincere la partita”. I rapporti tra i due personaggi continuano cosi a essere freddi e i due sono ancora molto distanti.