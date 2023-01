Serie A, ora l’esonero è ad un passo: già scelto il sostituto

Alla ripresa del campionato, dopo la sosta per i Mondiali, c’è una panchina che trema: l’esonero è a un passo, ma c’è già il nome del sostituto.

La Serie A ha ripreso a correre a pieno regime e anche la diciassettesima giornata è giunta al termine con la serata di ieri. Dopo la sosta per i Mondiali in Qatar, infatti, non c’è un minuto da perdere. E lo sa bene una una panchina in particolare per cui il tempo stringe in particolar modo visto che i risultati stentano ad arrivare. L’esonero, perciò, sembra essere a un passo.

La Cremonese, come visto ieri, non è riuscita a rispondere ai due gol subiti dal Verona e adesso la situazione di certo non è delle migliori. Perché la squadra si ritrova ad occupare l’ultimo posto in classifica, con soli 7 punti.

Spesso e volentieri ha mostrato di riuscire a mettere in difficoltà chiunque, anche la Juventus, ma mancando il giusto cinismo sotto porta i gol non sono arrivati e con essi sono venuti a mancare anche punti importanti. Adesso quindi l’esonero di Massimiliano Alvini appare più vicino. Ed è perciò spuntato il nome del suo possibile sostituto.

Serie A, trema la panchina di Alvini: la Cremonese ha individuato il possibile sostituto

La Cremonese, quindi, anche contro il Verona nel pomeriggio di ieri non è riuscita a segnare neppure un gol ed è rimasta ferma all’ultimo posto della classifica di Serie A. Ha finora accumulato 7 punti totali, frutto di pareggi. Ma a mancare sono state le vittorie. Secondo quanto riferito da ‘Sky Sport’, quindi, la panchina di Massimiliano Alvini ora è a forte rischio.

Il club vuole provare a salvare il salvabile e a restare ancorato al campionato italiano di massima serie. Motivo per cui avrebbe già individuato il possibile sostituto dell’attuale tecnico. Si tratta di Davide Ballardini, che conosce molto bene la Serie A e anche le imprese di cui farsi carico a campionato in corso. Si attendono le prossime ore per saperne di più.