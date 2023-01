Allegri sorride in vista di Napoli-Juventus, la notizia è una manna: il motivo

Non manca molto al super match tra Napoli e Juventus. Allegri ha un ottimo motivo per sorridere, la notizia è una vera manna: il motivo

Otto vittorie di file, senza subire gol. La Juventus arriva con curriculum da grandissima squadra alla super sfida del Maradona contro il Napoli capolista. Venerdì sera ci sarà il big match di Fuorigrotta, con gli uomini allenati e guidati da Massimiliano Allegri che sperano nel colpo grosso. In quella che non solo sarebbe la nona vittoria di fila, ma anche e soprattutto la vittoria che riaprirebbe definitivamente la lotta Scudetto persino per i bianconeri.

Dopotutto, la partenza della Vecchia Signora non era stata irresistibile. E le tante indisponibilità e i tanti infortuni non hanno certo aiutato Allegri a trovare il miglior undici possibile. Eppure, dopo l’eliminazione in Champions League ed il caos societario dovuto all’inchiesta Prisma, la formazione juventina si è compattata ancor di più. E ora punta dritto alla vetta, dopo aver agganciato il Milan al secondo posto ed essersi posizionata a meno sette lunghezze dal Napoli primo in classifica.

Allegri sorride a trentadue denti: ecco la manna in vista di Napoli-Juventus, anche i tifosi esultano

Vincere al Maradona sarà tutt’altro che semplice, soprattutto adesso che la formazione di Luciano Spalletti sembra aver ritrovato punti e fiducia. Tuttavia, Massimiliano Allegri può sorridere e calare un jolly in vista della gara contro il Napoli. Secondo quanto riportato dalla redazione di ‘Sky Sport’, Federico Chiesa scalpita per una maglia da titolare venerdì sera e quasi certamente sarà in campo dal primo minuto contro gli azzurri.

Una vera e propria manna per il trainer di Livorno e per la piazza bianconera. La Juventus con Chiesa è un’altra squadra, con l’ex viola che sta già incidendo alla grandissima a partita in corso. Non a caso, i tre punti con l’Udinese sono arrivati anche grazie allo shock tecnico che il suo inserimento nel secondo tempo ha portato. Ora Allegri spera di raccoglierne i frutti dal primo minuto nella super sfida del Maradona. Napoli-Juventus sarà la gara del ritorno al 100% di Chiesa? Anche i tifosi incrociano le dita…