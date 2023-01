“Me ne frego, fa schifo”: Cassano contro Allegri, l’affondo è durissimo

Il tecnico della Juventus Allegri si prepara al big match contro il Napoli. Intanto, è finito ancora nel mirino di Cassano.

La Juventus, dopo una prima parte di stagione complessa aggravata dall’eliminazione alla fase a gironi della Champions League, si è rimessa in carreggiata. I bianconeri, in campionato, sono infatti riusciti a mettere insieme un filotto di 8 vittorie consecutive che ha permesso a Massimiliano Allegri di rilanciarsi in termini di classifica e raggiungere il Milan al secondo posto. Il gap nei confronti del Napoli resta importante (7 punti) ma il big match di venerdì costituirà l’occasione più ghiotta per accorciare le distanze.

Diversi i fattori alla base della rinascita della Vecchia Signora. In primis, la ritrovata impermeabilità della retroguardia. L’ultimo gol subito risale all’8 ottobre, per mano del Milan. Da quel momento in poi, il tecnico ha cambiato modulo passando dal 4-4-2 al 3-5-2. Un sistema di gioco, quest’ultimo, che assicura maggiore filtro a centrocampo e protezione sulle fasce. La strategia di gioco alla base della manovra è semplice quanto funzionale.

Nel primo tempo la squadra studia l’avversario, preoccupandosi soprattutto di difendere bene e chiudere ogni varco. Nella ripresa, invece, il baricentro si alza progressivamente consentendo un recupero del pallone più rapido e la creazione di un numero maggiore di occasioni da gol. Un tattica basilare, ma che sta producendo i risultati sperati dal club e dai tifosi. Non tutti, però, stanno dimostrando di gradire la qualità del gioco espressa dalla Juve. È il caso, ad esempio, di Antonio Cassano.

Juventus, Cassano attacca ancora Allegri

L’ex calciatore, nel corso dell’ultima puntata della ‘BoboTv’, è tornato a riversare parole al veleno nei confronti dell’allenatore bianconero. “Mi fa schifo Allegri. Se la Juve vince lo scudetto me ne sbatto i co..” parole dure, destinate a far discutere in questi giorni. Il tecnico, dal canto suo, ha altro a cui pensare. Il big match del “Maradona” andrà affrontato nel migliore dei modi e ogni mossa studiata nei minimi particolari.

Portare a casa i tre punti non si preannuncia facile, alla luce della prolungata indisponibilità di Paul Pogba (il cui rientro dovrebbe avvenire a fine mese) e Dusan Vlahovic, ancora ai box per colpa della pubalgia. Da Federico Chiesa e Leandro Paredes, però, sabato sono arrivati segnali più che positivi e, salvo sorprese, in campo dovrebbe esserci anche Angel Di Maria. La Juventus affila le armi. Il Napoli è avvertito.