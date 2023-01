Fiorentina, clamorosa offerta dalla Premier League: un big fa le valigie?

Un’importante offerta è arrivata alla Fiorentina dal calciomercato: il club inglese ingolosisce i viola, nelle prossime ore la decisione

La Premier League torna a mettere paura alla Serie A. Con il calciomercato, le squadre inglesi tornano a bussare prepotentemente sui calciatori del nostro campionato. A farne le spese in questa circostanza potrebbe essere la Fiorentina di Rocco Commisso. I viola hanno ricevuto infatti una proposta importante.

Il club gigliato dovrà prendere una decisione nelle prossime ore, decidendo se accettare la proposta oppure declinare. Tuttavia, emergono già i primi nomi presenti sul taccuino della Fiorentina nel caso in cui dovesse prodursi la partenza di uno dei giocatori di maggior classe della formazione di Vincenzo Italiano.

Calciomercato Fiorentina, Leicester alla carica per Nico Gonzalez: offerta di 34 milioni di euro recapitata ai viola

Il Leicester prova ad affondare il colpo per strappare un altro giocatore alla Serie A. Le Foxes, come svelato dalla redazione di ‘Sky Sport’, sono al lavoro per ingaggiare l’attaccante esterno argentino della Fiorentina Nico Gonzalez. Gli inglesi hanno già presentato una prima offerta ad i viola per convincerli ad accettare.

La proposta presentata si aggira intorno ai 30 milioni di sterline, vale a dire 34 milioni di euro. Una cifra importante che in queste ore la dirigenza gigliata sta valutando con grande attenzione. Nelle prossime ore la società del presidente Rocco Commisso deciderà se accettare oppure no, nel frattempo in casa viola tornano di moda alcuni nomi: Boga, Sabiri e Brekalo su tutti.

Il classe 1998 Nico Gonzalez è arrivato a Firenze nella passata stagione quando si è trasferito dallo Stoccarda per 24.5 milioni di euro. Il giocatore ha un contratto con la Fiorentina fino al 2026. In questa stagione non ha trovato grande continuità a causa di alcuni problemi fisici. Tuttavia, nell’ultimo match è tornato al gol nella gara contro il Sassuolo, risolvendo la gara in pieno recupero. In precedenza, aveva segnato pure all’Hellas Verona in occasione della settima giornata a settembre scorso. Per lui pure due gol in Conference League ed una durante la fase di qualificazione alla fase finale della manifestazione europea. Nella passata stagione ha messo a segno otto marcature.