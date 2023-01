Spezia-Verde, c’è l’incontro per decidere il futuro: ci sarà l’ultimatum?

Quale futuro per Daniele Verde? Settimana prossima ci sarà l’incontro con le Spezia, l’indiscrezione di SerieANews.com: i dettagli

Scivolato fuori dalle rotazioni di Luca Gotti, il futuro di Daniele Verde resta un piccolo rebus per la dirigenza dello Spezia. Il fantasista napoletano ha messo a referto soltanto 10 presenze stagionali, con due reti siglate in Coppa Italia. Un bottino esiguo, comparato agli 8 gol e 7 assist firmati la scorsa stagione in 34 apparizioni complessive. Il feeling con Gotti, però, sembra non essere mai nato e ora l’ex Roma cerca nuova sistemazione.

Secondo quanto raccolto dalla redazione di SerieANews.com, nel corso della prossima settimana ci sarà un incontro tra la dirigenza dello Spezia e l’entourage di Daniele Verde. In questo summit, verrà ribadita la volontà da parte del calciatore di andare via, nella speranza di tornare protagonista in altri lidi.

Dove e con quale formula, poi, poco importerà. Che sia in prestito o in via definitiva, in Italia o addirittura all’estero: il suo entourage vaglierà qualsiasi opportunità. L’obiettivo è quello di riportare Verde ad essere nuovamente titolare.

Verde dà l’ultimatum ‘gentile’ allo Spezia, Salernitana e Monza alla finestra?

Insomma, Verde si prepara a dare un ultimatum gentile allo Spezia. Né il calciatore, né il suo entourage vogliono creare rotture o incomprensioni con la dirigenza ligure. Ciascuna delle parti in gioco cercherà di trovare la soluzione migliore per sé stessa, in un clima sereno e di comune accordo. Anche perché le estimatrici non mancano al ragazzo, seppure in questi giorni scadrà la clausola rescissoria di 3 milioni di euro fissata dal club spezzino.

Estimatrici che seguono con attenzione il nome di Daniele Verde. Sempre secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, si può registrare un gradimento del calciatore verso le realtà di Salernitana e Monza, che monitorano l’ex Roma come possibile rinforzo a gennaio. Il fantasista campano farebbe comodo ai granata in caso di cambio modulo o come soluzione a sorpresa (come fu Verdi lo scorso anno), così come calzerebbe a pennello nel 3-4-2-1 di Palladino. Il quale avrebbe già espresso il proprio benestare per il profilo di Verde.