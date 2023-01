Pro Vercelli, Al Hajjawi brilla sempre di più: il bellissimo gol con il Lecco | VIDEO

La giovane stellina palestinese della Pro Vercelli, Rashed Al Hajjawi, ha segnato un gol bellissimo contro il Lecco

Nei mesi scorsi, SerieANews.com ha avuto la possibilità di intervistare Rashed Al Hajjawi insieme al papà Mohanad. Abbiamo parlato del percorso della giovane stellina palestinese che lo ha portato fino a vestire la maglia della Pro Vercelli. Un lungo e tortuoso tragitto, come quello che percorre per arrivare all’allenamento: due ore di treno all’andata, due ore di treno al ritorno. E poi a casa per studiare, perché c’è anche la scuola da portare avanti con impegno. Ma per i sogni si fa questo e altro.

Al Hajjawi è stato anche soprannominato il ‘Messi della Palestina‘, un soprannome che lascia il tempo che trova, visto che il ragazzo deve crescere in pace. E lo sta facendo benissimo con la maglia della Pro Vercelli, mettendosi in mostra con dei gol spettacolari. Tanto belli da vedere quanto difficili da realizzare. Un esempio è quello segnato contro il Lecco in campionato. Controllo con il ginocchio e palleggio con il destro. La sua squadra si è tolta anche la soddisfazione di vincere ai rigori con l’Atalanta dopo il 3-3 firmato proprio da Rashed nel Torneo U17 ZTE.

Ma in linea generale, in tutte le partite Al Hajjawi ha dimostrato una crescita costante. Tra destro e sinistro non c’è differenza, quando parte dall’esterno riesce a rientrare o a chiudere sul palo lontano col mancino, appunto. E anche quando decide di puntare la porta centralmente. Insomma, una spensieratezza offensiva per lasciare spazio al suo estro in fase offensiva. Sui fangosi campi del Piemonte -e non solo- sta nascendo una stella che con la Pro Vercelli può solo continuare a crescere.

La prima squadra della Pro Vercelli ha attualmente 27 punti in campionato ed è a ridosso dei playoff. Ha dimostrato fin qui di voler puntare sui giovani, che stanno collezionando un ottimo minutaggio, come Macchioni, Silvestro, Coli Saco e Vergara. Quest’ultimo ha anche trovato il primo gol tra i professionisti. Dove vuole arrivare Rashed, ben coadiuvato dallo staff amministrativo e tecnico del settore giovanile del club.