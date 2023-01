Messi segue Ronaldo? Dall’Arabia Saudita pronta l’offerta da capogiro

Messi potrebbe raggiungere Cristiano Ronaldo in Arabia Saudita: un club locale avrebbe pronta un’offerta stellare per il 10 argentino.

L’Arabia Saudita prosegue la sua campagna di raccolta delle figurine illustri del calcio mondiale. Dopo Cristiano Ronaldo, un’altra grande star sarebbe pronta a trasferirsi a Riad nel prossimo futuro. Una notizia che stupisce fino a un certo punto: la cifra clamorosa che l’Al Nassr elargisce a CR7 rende bene l’idea del potenziale economico smisurato dei club locali. E, con il Mondiale del 2030 in vista (l’assegnazione arriverà al Congresso della FIFA del 2024), meglio avere quanti più sponsor possibile.

Proprio in questi giorni nel paese mediorientale si sta disputando la Supercoppa spagnola, e la settimana prossima lì si giocherà anche quella italiana. Così, oggi il ‘Mundo Deportivo’ sgancia la bomba di mercato: presto Cristiano Ronaldo non sarà più solo in Arabia Saudita. Anzi, il piano di uno dei club avversari del suo Al Nassr è quello di rinverdire la storica rivalità con Messi, portando la Pulce nella Saudi Professional League.

Una mossa promozionale di un certo peso, per il paese che ambisce a porsi come erede delle grandi potenze europee, e non solo nel calcio. Ma d’altronde Messi ha ormai 35 anni e deve guardare al fine carriera, sebbene ancora continui a far brillare gli occhi degli appassionati in campo. La sua prestazione di ieri sera contro l’Angers gli è valsa l’appellativo di “sacro” sulle pagine de ‘L’Equipe’.

Offerta folle per Messi dall’Arabia Saudita: sfida aperta a Ronaldo

L’offerente sarebbe l’Al Hilal, cioè la ex squadra di Sebastian Giovinco, oggi terza in classifica a meno tre dall’Al Nassr capolista. Il club saudita sarebbe pronto a offrire un contratto faraonico a Leo Messi, distruggendo subito il record di quello di Ronaldo, e rilanciando di nuovo la sfida tra i due. Se il portoghese guadagna 200 milioni l’anno a Riad, per la Pulce l’Al Hilal sarebbe disposto ad arrivare addirittura a 300 milioni.

Non ci sono altre informazioni al momento sulla durata del contratto o su quando questo trasferimento potrebbe avvenire. Messi ha un contratto con il PSG fino a giugno, ma esiste un’opzione per il prolungamento di un anno che il club francese vorrebbe esercitare. Tuttavia, un futuro passaggio dell’argentino in Arabia Saudita sembra tutt’altro che assurdo, considerato che Messi ha già un accordo come testimonial del turismo locale.