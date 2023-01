Cristiano Ronaldo e l’Al Nassr, la clausola è da non credere

Cristiano Ronaldo pronto alla sua nuova avventura multimilionaria in Arabia Saudita. La clausola, intanto, lascia increduli i nuovi tifosi: il motivo

Da agosto al calare di questo 2022, è stato tra i principali dibattiti della scena calcistica. Cristiano Ronaldo ha monopolizzato l’attenzione di tutto il mondo del football, al di là delle sue gesta e dei tanti record stracciati in giro per l’Europa dal fortissimo portoghese. Lalla querelle con il Manchester United, il turbolento addio con rescissione, la cocente eliminazione con la sua Nazionale al Mondiale di Qatar…

Insomma, c’è stato l’imbarazzo della scelta. Eppure, Cristiano Ronaldo è riuscito a far parlare ulteriormente di sé con il suo nuovo contratto, firmato negli scorsi giorni con l’Al Nassr. La formazione saudita si è aggiudicato il fenomeno lusitano con un accordo record, a cifre mai viste finora. Oltre 200 milioni di euro netti a stagione, fino al 2025: un qualcosa che solamente a riportarlo crea scalpore e suscita quasi ilarità. CR7 ripartirà dall’Arabia Saudita, ma attenzione alla clausola che potrebbe portarlo nuovamente in Europa.

Ronaldo, l’Al Nassr, il Newcastle e la Champions League: l’incredibile clausola nel contratto di CR7

Secondo quanto rivelato da ‘Marca’, infatti, nel contratto di Cristiano Ronaldo sarebbe presente un’incredibile clausola che potrebbe riportarlo come protagonista in Europa. Nello specifico, nella sua amata Champions League. Stando al media spagnolo, CR7 potrebbe tornare nel Vecchio Continente per giocare la Coppa dalle grandi orecchie con il Newcastle.

Sì, proprio così. Dopotutto il Newcastle è il club di appartenenza del fondo PIF, nonché il fondo sovrano dell’Arabia Saudita. Una connessione profonda con l’Al Nassr, dove militerà fino al 2025. La clausola è valida – secondo ‘Marca’ – ad una sola condizione: il Newcastle deve conquistare la Champions League entro questa stagione. Di lì, Ronaldo andrebbe automaticamente in prestito ai magpies, così da tornare nella sua competizione preferita.

Ad oggi, il Newcastle è terzo in classifica: un qualcosa che fa sognare i tifosi bianconeri, un po’ meno quelli saudita. Neanche è arrivato e Ronaldo potrebbe già andar via entro la fine di questa stagione. Almeno secondo l’indiscrezione riportata da Marca.