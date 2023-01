“Il più interessato…”: Juventus, Vlahovic può dire addio

La Juventus si prepara ad affrontare il Napoli in trasferta, ma nel frattempo arrivano dichiarazioni di mercato che scuotono i tifosi: le ultime su Vlahovic.

La Juventus domani sera scenderà in campo contro il Napoli allo Stadio Diego Armando Maradona. I bianconeri ce la metteranno tutta per accorciare ulteriormente le distanze, anche se un annuncio di mercato su Vlahovic preoccupa i tifosi. Ecco cosa è stato riferito.

La Juventus, nonostante le pesanti assenze, è riuscita a guadagnare molti punti in Serie A e a risalire la china in classifica, accorciando le distanze con il Napoli in vetta. Il giocatore che più manca, almeno per il reparto offensivo, è al momento Dusan Vlahovic.

Il suo rientro in gruppo, e quindi in campo, sembra essere sempre più vicino. E Massimiliano Allegri potrà riaverlo a disposizione dopo lo stop per problemi fisici accusato nel corso dei Mondiali. Proprio Vlahovic, però, è stato protagonista di un discorso di mercato che preoccupa i più.

Calciomercato Juventus, futuro Vlahovic: c’è specialmente un club fortemente interessato a lui

Il giornalista esperto di calciomercato de ‘La Repubblica’, Enrico De Lellis, ha parlato così in diretta ‘Twitch’ sul canale di ‘Tv Play’ dell’attaccante bianconero: “Un annetto fa era fatta per Dusan Vlahovic all’Arsenal. C’era l’accordo con la Fiorentina per 80 milioni di euro, ma la scelta del giocatore era la Juventus. I bianconeri hanno anticipato il colpo a gennaio. Anche se l’Arsenal non ha mai smesso di stare sul giocatore. Così come non ha smesso di seguire anche Milinkovic Savic“.

“I gunners – ha proseguito De Lellis – si sono sentiti dire tanti no, ma le cose sono un po’ cambiate. Ora c’è un progetto più importante. Tanti no arrivati in passato adesso si sono trasaformati in si. Vlahovic è uno di questi. Non è in vendita e lui non ha chiesto la cessione, ma non si può nascondere il fatto che la Juventus senza di lui, non per colpa di Vlahovic né di Allegri, ha trovato una quadra davanti che gli ha permesso di avere una media punti scudetto con Kean e Milik“.

In conclusione ha aggiunto: “Lo dicono i numeri. Vlahovic è fortissimo, ma quando un allenatore trova la quadra poi fatica a ritoccarla. In ogni caso aggiungo comunque che ultimamente la squadra più interessata a Vlahovic è il Bayern Monaco, neanche l’Arsenal”.