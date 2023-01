Pisacane, ag. Bayeye: “Per Brian non è stato semplice. San Siro come il campetto sotto casa…”

Il Torino, nella serata di ieri di Coppa Italia, è stato eroico contro il Milan e meriti per la vittoria vanno anche a Bayeye: così l’agente, Vincenzo Pisacane, ha parlato a SerieANews.com.

Il Torino ha conquistato una vittoria eroica contro il Milan, a San Siro, in Coppa Italia. La squadra di Ivan Juric è rimasta in dieci dal dal 70′ per l’espulsione di Djidji, ma non ha mollato neppure per un attimo la presa. Devastante, poi, è stato l’ingresso in campo, al 111′, di Brian Bayeye. Così ha allora parlato, di quanto realizzato nella serata di ieri, il suo agente Vincenzo Pisacane.

Brian Bayeye, quindi, ha fatto il suo ingresso in campo in una serata importantissima contro il Milan solamente nei tempi supplementari. Al minuto 111. Impressionante è stato il poco tempo che gli è servito per realizzare l’assist decisivo per il gol di Adopo. Tre minuti, solamente tre minuti per partire forte come un treno sulla fascia e mettere la palla al centro dell’area con un colpo da biliardo.

Bayeye ha trovato così il suo spazio, quello spazio tanto desiderato tra le file granata, e ha forse realizzato anche un sogno nel cassetto. Essere decisivo contro una big di Serie A e regalare, insieme ad Adopo, ai suoi compagni un passaggio di turno in Coppa Italia che era diventato complicato. Queste sono state allora le parole del suo agente, Vincenzo Pisacane, ai nostri microfoni.

Milan-Torino, Bayeye scende in campo ed è immediatamente decisivo: le dichiarazioni di Pisacane a SerieANews.com

“Sono molto contento per Brian. Ero sicuro del fatto che quando gli si fosse presentata l’occasione avrebbe dato il suo contributo”, ha affermato Vincenzo Pisacane ai microfoni SerieANews.com facendo riferimento proprio alla giocata del terzino destro che è stata fondamentale per il gol del Torino.

Ma il suo discorso è stato più ampio. E ha fatto riferimento anche allo stato d’animo del giovane classe 2000 dal talento oramai mostrato agli occhi di tutti: “Non è stato facile per lui stare seduto così tanto tempo a guardare gli altri giocare, senza mai avere l’occasione di scendere in campo”.

“Ma sono sicuro – ha aggiunto in conclusione Pisacane – che questa cosa l’abbia migliorato sotto l’aspetto caratteriale. La cosa di bella di Brian è che, anche se ieri ha vinto alla scala del calcio, per lui è stato come se stesse giocano al campetto sotto casa“.