Las Palmas, Pejino è l’uomo promozione: i numeri fanno sognare i tifosi

L’attaccante spagnolo Pejino è una delle principali stelle del Las Palmas e sta trascinando il club verso una fondamentale promozione.

Il Las Palmas è una delle squadre principali della seconda divisione spagnola. Il club isolano è secondo in classifica nella Liga 2 ed insegue la promozione diretta nella massima serie. Il Las Palmas è ad un punto di distanza dall’Eibar mentre conserva un vantaggio di due punti sul Levante e sull’Alaves. Un importante ruolo in questo club è dell’attaccante Pejino.

Pejino, soprannome o comunque meglio conosciuto come Francisco Jesus Crespo Garcia, è un calciatore cresciuto nelle giovanili del Cadice ed ha fin dall’inizio impressionato per il suo ruolino di marcia. Nelle ultime settimane il calciatore ha avuto un apporto sempre più importante ed ora è diventato una certezza del Las Palmas.

Il giocatore può giocare in qualsiasi ruolo del reparto offensivo ed è diventato titolare fisso nelle ultime 6 gare stagionali. Pejino ha quattro gol in campionato ed è andato a segno due volte nelle ultime tre gare. Il suo ruolino di marcia è molto importante e il calciatore è il giocatore del Las Palmas con la miglior media gol, pari a 0,53 gol sui 90 minuti, secondo il noto portale FBRef.

Las Palmas, Pejino è un autentico jolly

Il calciatore cresciuto nelle giovanili del Cadice è un autentico jolly per il club spagnolo e ogni volta che Pejino va a segno la squadra vince nel 70 % dei casi. Numeri importanti e che certificano una media altissima. I numeri diventano ancora più alti quando il giocatore va a segno davanti ai propri tifosi: il Las Palmas vanta un’imbattibilità pari all’87,5 % quando Pejino va in rete.

Il tecnico Garcia Pepe ha grande ammirazione e rispetto per il 26enne attaccante e nelle ultime gare non ha mai fatto a meno di lui. Pejino lo ha ripagato alla grande ed i suoi numeri sono molto importanti. Ora la società ed i tifosi sperano che il calciatore possa continuare cosi in modo da aiutare la squadra a salire nella massima serie.