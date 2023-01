Napoli-Juventus, c’è un precedente che fa sorridere Allegri: gli azzurri tremano?

Napoli-Juventus può valere davvero un campionato. Intanto, c’è un precedente che fa sorridere Allegri e tremare gli azzurri: ecco quale

Poco più di ventiquattro ore e si scenderà in campo per il super match della diciottesima giornata di Serie A. Al Maradona, il Napoli capolista ospiterà la Juventus seconda in classifica. Un incrocio che può valere oro per ambedue le formazioni, che nell’impianto di Fuorigrotta si daranno battaglia fino all’ultimo secondo disponibile. Gli uomini di Luciano Spalletti per tentare di chiudere la corsa al titolo, quelli di Massimiliano Allegri per riaprirla ed inserirsi come principale antagonista degli azzurri.

Il Napoli dalla sua è forte di due risultati su tre, ma occhio alla striscia positiva della Juventus. I bianconeri vincono da otto partite di fila, nelle quali non hanno mai preso gol. Un dato sconfortante per i tifosi azzurri, che temono in un colpo di scena al Maradona in vista del super match di domani. Dopotutto, Napoli-Juventus non è sempre stata dolcissima per la formazione di casa, che a volte ha dovuto fare i conti con flashback ed episodi davvero spiacevoli. Non solo il famoso ‘Es tu culpa!’ gridato dal fresco ex Higuain, ma anche un altro precedente che fa gongolare Allegri in vista di domani.

Napoli-Juventus, il precedente fa godere Allegri e tremare Spalletti: ecco quale

Precedente che risale al freddo 1 dicembre 2017, quando il Napoli dell’allora allenatore Maurizio Sarri ospitò la Juventus di Massimiliano Allegri. Gli azzurri arrivarono allo scontro diretto con la rivale con quattro punti di vantaggio in classifica, forti di poter difendere la vetta con due risultati su tre e di poter addirittura staccare ulteriormente la formazione bianconera. E invece, fu proprio la rete del grande ex Higuain a gelare gli azzurri in contropiede e a consegnare una vittoria preziosissima ai suoi, che si lanciarono a meno uno dai napoletani.

Certo, quella era un’altra classifica e un altro scenario. Con quella sconfitta, il Napoli perse momentaneamente la vetta in favore dell’Inter, ma diedero nuova linfa alla corsa Scudetto della Juventus. Un precedente che fa gongolare e sperare Allegri in vista di domani. E che fa tremare anche un po’ i tifosi azzurri, speranzosi di un epilogo ben diverso questa volta.