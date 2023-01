Fantacalcio, quante trappole: 5 nomi da evitare all’asta di riparazione

Fantacalcio, la 18esima giornata della Serie A è alle porte. Lasciate in panchina questi attaccanti: ecco perché.

Sale l’attesa in vista della 18esima giornata della Serie A, al via venerdì con il big match che vedrà contrapposte il Napoli capolista e la Juventus seconda. Un turno che si preannuncia importante non soltanto per le squadre coinvolte, ma anche per gli appassionati di Fantacalcio. I quali, nelle prossime ore, saranno chiamati a sciogliere i vari dubbi di formazione. Di recente, abbiamo visto quali sono le gemme nascoste da prendere all’asta di riparazioni e chi invece conviene tagliare. Oggi, invece, puntiamo la lente d’ingrandimento sui 5 attaccanti (con il 50% delle presenze) con la peggiore fantamedia. Nomi da evitare a tutti i costi, ecco perché.

Il peggiore, sotto questo punto di vista, è Fabio Quagliarella, relegato ormai al ruolo di comparsa alla Sampdoria. Per il capitano, tormentato dagli infortuni, appena 10 gare a voto di cui soltanto 2 dal primo minuto. Un declino, il suo, certificato dai dati: zero contributi in fase offensiva, due ammonizioni e una fantamedia horror (5.75). Se lo avete in rosa, potete dirgli tranquillamente addio. È entrato, infatti, nella fase conclusiva della propria carriera.

Al secondo posto di questa infausta classifica troviamo Luca Zanimacchia tornato alla Cremonese (via Juventus) dopo l’exploit in Serie B la scorsa stagione. L’impatto, però, non è stato affatto quello sperato dal tecnico Alvino e da coloro che in estate avevano deciso di dargli una chance: zero reti e nessun assist in 13 presenze. Non proprio il bottino migliore, per chi di professione fa il trequartista con licenza di offendere. La fantamedia, inevitabilmente, è negativa: 5.88.

Fantacalcio, la classifica degli attaccanti in difficoltà

Il gradino più basso del podio è occupato, a sorpresa, da Giacomo Raspadori il quale a Napoli, pur venendo spesso impiegato da Spalletti (12 apparizioni) non è riuscito ad imporsi fin qui e a diventare una colonna portante della squadra. La fantamedia è neutra (6) ma il fatto di essere andato a segno soltanto una volta ed avere di fronte due mostri sacri come Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia non depongono in suo favore. Prendiamo in considerazione l’idea di cederlo.

Quarta posizione per Martin Satriano, che ad Empoli sognava di ripetere i fasti vissuti nei primi sei mesi del 2022 con la maglia del Brest. La realtà, invece, si è rivelata diametralmente diversa: 15 partite “condite” da un gol e un passaggio vincente per una fantamedia pari a 6. È a secco da 4 partite ed ora con il ritorno in città di Caputo rischia di avere meno spazio a disposizione.

Chiudiamo con due giocatori entrambi a quota una rete e 6.04 per quanto riguarda la fantamedia: Kevin Lasagna e Andrea Petagna. Quest’ultimo, in particolare, era sbarcato a Monza negli scorsi mesi per riprendersi le luci della ribalta ma, con il passare delle giornate, è finito spesso in panchina per fare posto ad altre punte. Il primo invece, a secco dal 15 agosto, ha confermato tutte le sue difficoltà nel concretizzare la mole di gioca creata dai compagni. Vendiamoli senza paura.