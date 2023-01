Sorpresa Pioli: pronta la nuova soluzione per De Ketelaere

Delusione De Ketelaere e occhio alla possibile rivoluzione di Pioli in vista delle prossime partite. Il tecnico sarebbe pronto a una mossa a sorpresa per rivitalizzare il giovane trequartista belga

Male, ancora una volta. Sempre di più. De Ketelaere continua a faticare nell’impatto con la nuova realtà italiana e attenzione alle prossime giornate di campionato. Prestazione incolore anche in Coppa Italia contro il Torino, motivo per il quale l’ex Bruges è stato vittima di critiche e indici puntati. Difficilmente Pioli gli darà fiducia nel ruolo di trequartista, posizione attualmente occupata da Diaz. Non trovano riscontri positivi anche i tentativi di schierare De Ketelaere in posizione di finto centravanti.

Pioli dovrà inventarsi qualcos’altro, ma sicuramente continuerà a lavorare anche a livello psicologico sul ragazzo. Non è escluso che il tecnico del Milan possa confermare il belga nel ruolo di falso nueve, anche se nelle ultime ore starebbe avanzando l’idea di dirottare De Ketelaere sulla fascia destra. Il giovane fantasista rossonero ha già ricoperto questo ruolo al Bruges. Pioli starebbe ragionando sul da farsi, anche perchè l’ipotetico nuovo ruolo del diretto interessato potrebbe restituire al giocatore serenità e fiducia nei propri mezzi.

Esterno destro offensivo con ballottaggio serrato con Messias: potrebbe essere questa la chiave tattica per cercare di far “risorgere” il giovane trequartista belga. De Ketelaere, dal canto suo, proverà a scrollarsi di dosso pressioni, malumori e problematiche. Pioli aspetterà il suo gioiellino, consapevole che un nuovo ruolo potrebbe velocizzare l’inserimento in squadra dell’ex Bruges.

Nuovo ruolo per De Ketelaere, ma non solo: occhio al piano cessioni

Il nuovo ruolo di De Ketelaere rappresenterà un punto sul quale Pioli e il Milan potrebbero lavorare giorno dopo giorno, ma attenzione anche alle tematiche mercato. Nelle ultime ore starebbero arrivando conferme sulla possibile cessione in prestito di Adli. Il centrocampista rossonero, chiuso dalla fitta concorrenza in mezzo al campo, potrebbe aprire all’addio.

Detto questo, resta da valutare anche il futuro di Rebic. Difficilmente l’attaccante croato lascerà il Milan a gennaio, ma la sua cessione potrebbe essere solamente rimandata in occasione della prossima sessione del mercato estivo.