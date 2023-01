Scontri ultras Roma-Napoli, gestione disastrosa: le cinque domande senza risposta

Sono passati pochi giorni da una domenica folle, con un tratto d’autostrada trasformato in campo di battaglia ma tante domande restano senza alcun approfondimento.

Le risposte ci sembrano sempre le stesse. Ancora una volta, a causa della violenza esercitata da poche centinaia di persone, ne fa le spese la libertà di tutti.

Nessun paese al mondo applica i divieti di trasferta e fenomeni di violenza legati al calcio esistono ovunque, la vicina Francia ha vissuto nei mesi scorsi serate molto inquietanti. Altrove la risposta è l’investimento sull’ordine pubblico, la prevenzione, la capacità di coordinamento per monitorare e anticipare i problemi, l’esatto opposto della domenica folle caratterizzata dagli scontri tra le tifoserie di Napoli e Roma.

Il vento che arriva dalle stanze dell’Osservatorio e non solo è ancora colpire tifoserie intere, piuttosto che i protagonisti della vergogna di domenica, con il divieto di trasferta per un determinato periodo di tempo.

Stiamo accettando in maniera silenziosa da anni che un ragazzo perbene, appassionato di calcio non possa acquistare un biglietto di una partita che vorrebbe seguire dal vivo perchè residente nella stessa provincia dei violenti che lo Stato non riesce a fermare. La rotta andrebbe cambiata seguendo quanto accade altrove: certezza della pena per chi commette reati, tutela per i tifosi appassionati e pacifici.

L’ordine pubblico riguarda tutti noi, le domande su una domenica che poteva diventare tragica

Partiamo da un presupposto: quanto accaduto domenica poteva diventare tragico, la tristezza è che le storie di chi ha perso la vita per la follia della violenza non hanno insegnato nulla.

L’ordine pubblico riguarda tutti noi, è giusto e legittimo porre delle domande a coloro che se ne occupano. Non c’è bisogno di nuove leggi, basta applicare quelle che ci sono con buon senso e intelligenza. Quanto accaduto domenica merita una riflessione pubblica, bisogna andare a fondo sugli errori che hanno consegnato l’autostrada alla battaglia tra fazioni.

Ne abbiamo preparate cinque, saremmo felici se un giorno qualcuno ci rispondesse: