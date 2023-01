Cassano netto: “La Juve e Allegri hanno sempre fatto schifo, Spalletti è un genio”

Antonio Cassano, dopo la sconfitta della Juventus contro il Napoli, ha attaccato ancora Massimiliano Allegri.

La Juventus è letteralmente crollata questa sera contro il Napoli di Luciano Spalletti. I bianconeri, infatti, hanno perso contro i partenopei con un secchissimo 5-1. Sin dai primi minuti, di fatto, si è visto il team campano attaccare intensamente l’area di rigore degli uomini guidati da Luciano Spalletti.

La gara, infatti, è stata sbloccata già al 14’ da Victor Osimhen, bravissimo a fiondarsi di testa sulla respinta di Szczesny sulla semirovesciata di Kvaratskhelia. Dopo il gol subito, tuttavia, la Juventus è stata pericolosa con due occasioni. La prima è capitata sui piedi di Di Maria, che ha colpito la traversa. La seconda, invece, è stata per Milik che, però, ha visto il suo colpo di testa finire tra le braccia di Alex Meret.

Il raddoppio del Napoli è poi arrivato con Kvaratskhelia, servito da un ottimo assist dello stesso Osimhen. Ma la Juventus non si perde ancora d’animo e dimezza il proprio svantaggio con Di Maria. Dopo una grandissima parata di Meret sul rinvio sbagliato da parte di Rrahmani, tuttavia, il secondo tempo è stato dominato dalla squadra guidata da Luciano Spalletti. I partenopei, infatti, hanno preso il largo con le reti realizzate in successione: da Rrahmani, ancora Osimhen ed Elmas.

Cassano attacca ancora Allegri: “La Juve ha fatto schifo contro il Napoli”

Al termine di questa partita, le critiche di Antonio Cassano nei confronti di Massimiliano Allegri non si sono fatte attendere. L’ex giocatore di Roma e Real Madrid, nel corso della trasmissione ‘BoboTv in onda su ‘Twitch’, ha infatti rilasciato queste dichiarazioni: “La Juventus in tutte le gare in cui ha giocato ha fatto sempre schifo. Solo la partita contro la Lazio è stata un’eccezione”.

Antonio Cassano ha poi continuato il suo intervento: “Stasera si è visto un Napoli che ha dominato per tutti i 90 minuti della partita, mentre la Juventus è stata pericolosa solo con in due occasioni nate da due errori da parte di Amir Rrahmani. Le cinque reti subite è la conclusione delle altre gare pessime che ha fatto, contro una squadra più forte di Lecce, Udinese, Cremonese e le altre. Ascoltare Galeone, che Allegri ha rifiutato Real Madrid e Chelsea e le altre sono cagate. Non si può più sentire più una persona che prende le difese di un tecnico che ha più culo che anima. Spalletti ha alzato meno trofei di Allegri, ma lui è un genio”.