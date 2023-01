Come Batman e Robin: Osimhen e Kvaratskhelia sono l’incubo della Serie A

Come Batman e Robin, hanno bisogno l’uno dell’altro. Osimhen e Kvaratskhelia sono ormai l’incubo delle difese della Serie A.

Un 5-1 clamoroso, quello rifilato ieri dal Napoli alla Juventus. Gli azzurri hanno lanciato un segnale fortissimo al campionato, in attesa di capire cosa farà nel pomeriggio il Milan sul terreno di Lecce. Spalletti si gode un sabato mattina dolcissimo per i suoi, così come i tifosi si godono la coppia più hip-hop della Serie A: Osimhen e Kvaratskhelia.

Due assist e un gol per il georgiano, due gol e un assist per il nigeriano. Come Batman e Robin, i due si cercano e hanno bisogno l’uno dell’altro. Il dinamico duo di Luciano Spalletti è diventato ormai il nuovo incubo delle difese italiane, consapevoli di non poter arginarli entrambi contemporaneamente. Un’impresa riuscita finora soltanto all’Inter, magistrale e colossale nello scontro diretto di San Siro, complice anche una ripartenza a freddo dello stesso Napoli.

Osimhen e Kvaratskhelia sono un vero rebus per gli avversari. E il Napoli se li gode

In campo aperto sono entrambi devastanti e quando iniziano a cercarsi fanno tremare i castelli difensivi di qualsiasi undici della Serie A. Kvaratskhelia e Osimhen sono diventati ormai l’incubo di qualsiasi allenatore avversario, sempre imbrigliato nel rebus di dover compiere determinate scelte speculative o sull’uno o sull’altro. Perché prenderli e arginarli entrambi è una vera e propria sfida titanica, sfuggita anche ad un artista del catenaccio e ad un distruttore di talento come Massimiliano Allegri.

Adesso, il Napoli si gode i suoi due nuovi leader tecnici, in una squadra che abbonda di qualità e varietà. Il georgiano ed il nigeriano sono una strana coppia venuta fuori quasi da una barzelletta, ma che in realtà fa tutt’altro che ridere: sono la chiave di volta per la vittoria del titolo da parte degli azzurri. Un concetto rimarcato anche dall’amico-giornalista di Victor Osimhen, Oma Akatugba, ai microfoni di Radio Punto Nuovo: “La loro è ormai una coppia magica, una partnership che può portare davvero in alto questa squadra”. E Luciano Spalletti lo sa bene…