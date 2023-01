Calciomercato Inter, l’indizio social fa sognare: esulta anche Inzaghi

L’Inter di Simone Inzaghi lavora in vista della Supercoppa. Il club nerazzurro deve fare i conti anche con il calciomercato.

Nell’anticipo serale della diciottesima giornata di Serie A l’Inter di Simone Inzaghi è tornata alla vittoria. Il club nerazzurro ha ottenuto tre punti molto importanti e grazie a questi la squadra milanese ha raggiunto la Juve in classifica. Il Milan invece resta a un punto mentre il Napoli è ancora nettamente primo. Ora il club di Inzaghi affronterà il Milan nella finale di Supercoppa italiana, mercoledì in Arabia Saudita.

I tifosi nerazzurri sono preoccupati però non solo dai risultati, ma anche dalle ultime di calciomercato. Il club nerazzurro ha diversi calciatori in scadenza di contratto, nello specifico ben sette giocatori, ma è uno a tenere in ansia i tifosi. Il difensore slovacco Milan Skriniar ha il contratto in scadenza a giugno e le trattative per il rinnovo vanno avanti ormai da mesi. Skriniar è anche il capitano ed è una delle bandiere degli ultimi anni e sia la società che i tifosi sono molto legati al calciatore.

Su Skriniar ci sono diversi club europei ed in pole c’è il PSG di Al Khelaifi. Il ricco club transalpino è pronto a fare follie per il difensore e sarebbe pronto a ricoprirlo d’oro nel caso rifiutasse il rinnovo con l’Inter. Dal canto suo Milan continua a giocare ed è stato ancora una volta tra i migliori nel match di campionato contro il Verona. Skriniar, in questo match, ha indossato la fascia di capitano.

Inter, indizio social per Skriniar

Il calciatore nerazzurro ha pubblicato un messaggio social, poco dopo la vittoria in campionato sull’Hellas Verona. Un semplice ‘Let’s Go’ affiancato da due cuori nerazzurri hanno fatto brillare gli occhi dei tifosi. Questi si sono scatenati ed hanno lanciato più messaggi al calciatore, invitandolo al rinnovo di contratto.

Le trattative per il rinnovo proseguono ormai da mesi, ma al momento non c’è l’accordo. La società nerazzurra ha già De Vrij in scadenza e con un futuro a rischio. Ora l’obiettivo è blindare Skriniar e la situazione è tutt’altro che semplice, le prossime settimane potrebbero definire la situazione in un modo o nell’altro.