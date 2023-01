Zaccagni e Felipe risolvono i problemi della Lazio: Sassuolo ko

Vittoria della Lazio al Mapei Stadium contro il Sassuolo grazie ai gol di Mattia Zaccagni e Felipe Anderson

Erano tre partite che la Lazio non portava a casa i tre punti. Due sconfitte sui campi di Juventus e Lecce, poi il pareggio contro l’Empoli in casa in rimonta. E lo ha fatto in condizioni parecchio sfavorevoli, con Ciro Immobile uscito per un problema fisico al 15′. Al suo posto è entrato Pedro, uno dei ‘fedelissimi’ di Maurizio Sarri, che alla vigilia di questa gara ha avuto parecchio da ridire sulle critiche subite.

Soprattutto perché il massimo risultato della Lazio, in campionato, negli ultimi anni è stato il quarto posto. E quindi il quinto posto vissuto come una tragedia proprio non va giù a Sarri. C’è da dire che il pubblico biancoceleste si è abituato bene nelle Coppe, che Simone Inzaghi ha portato a casa in gran quantità negli ultimi anni. Sta di fatto che ciò che interessa di più a ogni club italiano è il piazzamento in Serie A, per avere più soldi a disposizione per il mercato e l’aumento del fatturato.

Sassuolo-Lazio 0-2, decidono Zaccagni e Felipe

I gol di questa sfida sono stati segnati da Mattia Zaccagni su calcio di rigore e da Felipe Anderson nel finale. Il Sassuolo sta vivendo un momento davvero pessimo. Alessio Dionisi non porta a casa una vittoria dallo scorso 24 ottobre contro il Verona. E’ a sedici punti, ne ha vinte solo quattro su diciotto, ma resta a +7 sulla terzultima, la Sampdoria. Non è ancora il caso di allarmarsi, visto il grande distacco dalla squadra di Stankovic e soprattutto la qualità di cui dispone il Sassuolo.

Tuttavia, gli ultimi campionati sono pieni di squadre che hanno subito un periodo molto negativo culminato poi con la retrocessione a fine anno. Avrebbe dell’incredibile, considerando le aspirazioni che ha Carnevali e la direzione tecnica del Sassuolo. E a questo punto la posizione di Dionisi appare molto più a rischio. Invece la Lazio vuole qualificarsi in Champions ed è a -3 da Inter e Juventus. E c’è ancora un girone di ritorno da vivere.