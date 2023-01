“Leao vuole…”: ansia Milan, spunta fuori la rivelazione improvvisa

Per il Milan, dopo il pareggio deludente contro la Roma di Mourinho, spunta una rivelazione improvvisa su Leao.

Dopo il pareggio di domenica scorsa contro la Roma di José Mourinho, tra le fila del Milan serpeggia molto rammarico. I rossoneri, visto che fino all’87’ erano sul doppio vantaggio, hanno di fatto letteralmente gettato al vento due punti che potrebbero risultare decisivi per la corsa Scudetto.

Il Milan, dopo aver racimolato tre punti nel primo turno di campionato del 2023, ha visto di nuovo aumentare il proprio distacco dal Napoli capolista. Il ‘Diavolo’, infatti, ha adesso sette punti di svantaggio rispetto alla vetta del campionato. Lo stesso Davide Calabria non ha nascosto a ‘Sky Sport’ la delusione per aver pareggiato la gara contro la Roma: “E’ da stupidi sprecare una partita del genere. Non possiamo permetterci di perdere dei punti del genere”.

Il team meneghino è atteso adesso sia dal match di domani di Coppa Italia contro il Torino di Ivan Juric che da quello di campionato di sabato prossimo a Via del Mare contro il Lecce di Marco Baroni. Tuttavia, oltre per le classiche questioni di campo, il Milan è al centro di tantissime voci di mercato di cui la più importante è sicuramente quella che riguarda il rinnovo o meno di Rafael Leao.

Milan, la rivelazione del giornalista Fabio Santini sul futuro di Leao: “Vuole un abbassamento della clausola rescissoria”

Sulla trattativa tra il club rossonero ed il portoghese, il cui contratto scade nel 2024, bisogna segnalare delle importanti dichiarazioni. Fabio Santini, giornalista di Telenova, ha infatti rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni ufficiali del portalte ‘calciomercato.it in onda su TvPlay’: “Il Milan ha offerto 6,5 milioni di euro più bonus, ma sarebbe anche pronto a salire a 8 milioni per cercare di soddisfare le pretese del suo giocatore più decisivo. Leao vorrebbe accettare, ma vuole anche un abbassamento della clausola rescissoria (oggi fissata a 150 milioni di euro)”.

Fabio Santini ha poi concluso il suo intervento: “Questa sua pretesa deriva dal fatto di poter accettare una possibile offerta di un top club europeo la prossima estate. Leao non vorrebbe lasciare il Milan, ma vorrebbe rimanere a queste condizioni. Non bisogna neanche mai dimenticare la multa da pagare allo Sporting Lisbona. Il club rossonero andrebbe incontro ai lusitani, pagandola a rate. Per il protoghese, al momento, non sono arrivate offerte concrete, ma solo dei sondaggi”.