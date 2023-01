Inter: smentito Depay, ma occhio al nuovo asse con il Barcellona

Il calciomercato dell’Inter potrebbe subire un immediato cambio di direzione in vista del presente. Come trapelato da alcune news di mercato, i nerazzurri starebbero discutendo con il Barcellona su alcune trattative

Come rivelato da alcune fonti spagnole, l’Inter avrebbe accennato un timido interesse per Depay del Barcellona. Un interesse smentito sul nascere dal legale che cura gli interessi dell’attaccante olandese, il quale ha chiuso le porte a una trattativa tra Barcellona e Inter per Depay. L’avvocato Sebastien Ledure, infatti, intervistato da Fabrizio Romano, ha ammesso: “Smentisco l’accostamento Depay-Inter, non ci sono trattative“.

Detto questo, la situazione potrebbe riaprirsi nei prossimi giorni, o magari in vista della prossima sessione estiva. Depay si sposerebbe alla perfezione nel contesto tattico di Simone Inzaghi, soprattutto per le sue qualità in linea con quelle di Lautaro Martinez, Lukaku e Dzeko. L’ex attaccante del Lione rappresenterebbe la giusta alternativa a Lautaro Martinez: stesse caratteristiche, stessa modalità di vestire i panni di seconda punta mascherata da centravanti. Per il momento, quindi, Depay resterà un sogno nel cassetto. Nessun riscontro neanche di fronte a un potenziale scambio con Correa.

Detto questo, attenzione, però alle indiscrezioni sulla possibile cessione di Brozovic al Barcellona. Come confermato da “Marca“, il centrocampista croato piace particolarmente alla società blaugrana, e non è escluso che il club spagnolo possa tentare un clamoroso affondo già nell’attuale sessione del mercato di gennaio. Ipotesi complicata, ma non impossibile, soprattutto sei il Barcellona dovesse mettere sul piatto della bilancia un possibile scambio con Kessie.

Calciomercato Inter, anche Gagliardini verso l’addio

Per quel che riguarda Brozovic, difficilmente l’Inter aprirà all’addio del centrocampista croato nelle prossime settimane. Da valutare le strategie nerazzurre in vista della prossima sessione estiva, uno scambio con Kessie potrebbe intrigare Inzaghi e la dirigenza interista. Detto questo, occhio anche al futuro di Gagliardini.

L’ex centrocampista dell’Atalanta, ha rimarcato la sua volontà di voler giocare con maggiore costanza nel corso della prossima stagione. Apertura concreta alla cessione, ma la sensazione è che se ne parlerà solamente a cavallo della prossima estate. Poche possibilità per un addio imminente nella sessione invernale di mercato, anche se Gagliardini piace particolarmente alla Lazio.