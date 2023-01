Infortunati Milan, sorriso Pioli: le novità su Rebic, Maignan e Ibra

Tengono banco gli infortunati in casa Milan, ma attenzione alle ultime indiscrezioni e alle ultime novità dall’infermeria. Pioli può tornare a sorridere: Rebic è pronto per tornare a totale disposizione del tecnico rossonero

Rebic è pronto per ritornare in campo e dare una mano all’attacco rossonero in vista della seconda parte della stagione. L’attaccante croato, dopo gli ultimi problemi muscolari, ha svolto regolarmente il suo lavoro con il gruppo e si prepara a giocarsi un posto da titolare nell’undici di Pioli in vista del proseguimento del campionato. Dopo il ritorno a piena disposizione di Origi, il tecnico rossonero potrà contare anche su quello di Rebic, pedina fondamentale per gestire al meglio le forze fisiche del reparto offensivo.

Rebic, come noto, potrebbe ricoprire il ruolo di vice Leao sulla fascia sinistra, ma potrebbe tornare utile anche come falso nuove al posto di Giroud o Origi. L’attaccante croato, però, come già confermato dalle vecchie apparizioni, non ha mai convinto nella posizione di punta centrale. Restano va valutare anche le condizioni di Ibrahimovic. Il centravanti svedese, dopo l’operazione al ginocchio, viaggia spedito verso il suo ritorno in campo.

Stando alle ultime indiscrezioni dall’infermeria, il piano dello staff medico rossonero sarà quello di provare a riconsegnare l’attaccante svedese a Pioli intorno alla metà di febbraio. Nessuna corsa contro il tempo e nessuna forzatura. Il tecnico rossonero spera di riavere al meglio il suo centravanti per la parte finale della stagione, quando l’apporto e l’esperienza dell’ex PSG potrebbe rivelarsi fondamentale.

Infortunati Milan, quando torna Maignan? Le ultime novità

Punto interrogativo anche sulla data del ritorno in campo di Maignan. Il portiere francese, salvo clamorosi colpi di scena, potrebbe ritornare a difendere la porta rossonera a fine gennaio. Dopo la ricaduta muscolare al polpaccio destro, Maignan è pronto a trascinare nuovamente i rossoneri verso il sogno rimonta scudetto.

Periodo da dimenticare, caratterizzato dal doppio ko al soleo, il quale ha escluso l’ex Lille anche dalla partecipazione al Mondiale. Il ritorno di Maignan, inoltre, potrebbe cambiare anche le gerarchie dei portieri rossoneri. Tatarusanu sarà confermato secondo portiere almeno fino al termine della stagione, poi al suo posto “salirà di grado” il nuovo acquisto Vasquez. Mirante, invece, lascerà quasi sicuramente il Milan al termine della stagione. Non è escluso che l’ex Bologna possa valutare una nuova avventura già dal mercato di gennaio.