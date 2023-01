Juve nel caos, ma l’ufficialità fa esultare tutti: la notizia è una manna

Dopo la batosta sul campo del Napoli arrivano buone notizie per la Juventus dal lato dirigenziale: è una vera e propria manna dal cielo.

Sul campo la Juventus ha dovuto arrendersi al Napoli. Gli uomini di Allegri, che erano in serie positiva prima del match del Maradona, escono letteralmente con le ossa rotte dalla trasferta partenopea. Il 5-1 infatti ha lasciato tanti strascichi in casa bianconera, con il tecnico che è chiamato quanto prima a lasciarsi alle spalle questo pesante ko.

Se sul campo, come detto, le cose per la Juventus non sono andate esattamente come sperato, dal lato extra campo arrivano importanti novità che quantomeno fanno iniziare la settimana bianconera in maniera più positiva. Dalla borsa di Milano arriva infatti un importante segno positivo. Le quotazioni bianconere a Piazza Affari fanno infatti registrare oggi un +3,5% rispetto alla giornata di ieri.

Ciò è dovuto in maggior parte al fatto che oggi è la vigilia della nomina del nuovo consiglio di amministrazione. Attualmente le azioni bianconere si stanno vendendo a 0,34€. Una crescita in controtendenza rispetto a quanto stava accadendo negli ultimi giorni della scorsa settimana dove invece il trend era in ribasso.

Juventus, crescita in borsa in attesa del nuovo CdA. Ecco chi sarà il sostituto di Agnelli.

Il trend del titolo bianconero era stato molto altalenante negli ultimi mesi. Le dimissioni in blocco del vecchio CdA, composto tra gli altri anche dall’ex presidente Andrea Agnelli, aveva fatto si che si toccasse anche il minimo storico del 2016 come valore delle azioni.

L’avvicinarsi della nomina del nuovo CdA potrebbe aver quindi dato inizio ad una stabilizzazione verso l’alto. Come si legge su Calcio e Finanza, non ci saranno soprese domani. Il nuovo presidente sarà Gianluca Ferrero, mentre la carica di direttore generale andrà a Maurizio Scanavino (già ad del gruppo Ge.Di.). Saranno presenti inoltre molte figure tecnico-giuridiche, sintomo che Exor, la controllante che fa riferimento e John Elkann, è intenzionata a stabilizzare la posizione economica dei bianconeri.