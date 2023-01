Calciomercato Milan, pronto un super contratto: gioia per i tifosi

Il Milan, una volta rientrato in Italia da Riad, proverà a chiudere in maniera positiva un’importante operazione di mercato.

Testa alla Supercoppa, ma anche al mercato. Domani il Milan scenderà in campo a Riyad per battere l’Inter e vincere così la Supercoppa italiana. Paolo Maldini e Frederic Massara, invece, sono al lavoro per cercare di consolidare le basi dell’attuale rosa e blindare i gioielli a disposizione di Stefano Pioli. Di recente, ad allungare il proprio matrimonio con il club è stato Ismael Bennacer. A breve si proverà ad ottenere il sì di un altro top player.

Parliamo di Rafael Leao, il cui futuro è tutto da scrivere. Il suo contratto, come noto, scade nel 2024 e fin qui i vari incontri tra i manager ed il suo entourage non sono bastati per trovare la quadra sul rinnovo. Le parti, rispetto a qualche mese fa, si sono avvicinate ma non al punto da essere ad un passo dalla fumata bianca. La pratica va risolta nel minor tempo possibile, anche alla luce delle voci di mercato riguardante l’ala portoghese.

I fatti. Il calciatore, autore di 9 gol ed altrettanti assist in 24 apparizioni complessive, al momento percepisce 1.4 milioni ed ha fatto sapere alla propria dirigenza di volere uno stipendio da top player. La società, dal canto suo, è disposto a concederglielo senza tuttavia svenarsi e andare oltre il tetto-ingaggi definito negli scorsi mesi. Al rientro in Italia, le parti avranno un nuovo meeting. Quello, con tutta probabilità, decisivo.

Milan, si lavora per il rinnovo di Leao

Il Milan, stando a quanto riportato oggi su Twitter da Nicolò Schira, ha offerto un prolungamento con conseguente adeguamento da 6.5 milioni netti più 1.5 di bonus. Cifra che consentirebbe a Leao di scavalcare la coppia formata da Divock Origi e Theo Hernandez (a quota 4) e diventare di gran lunga l’elemento più pagato dell’intera squadra. Una proposta ricca, ma restano da definire due questioni tutt’altro che secondarie.

In primis, l’entità (e l’eventuale rimozione) della clausola rescissoria presente all’interno del suo contratto pari attualmente a 150 milioni. In secondo luogo, la ripartizione del pagamento dei famosi 19 milioni attesi dallo Sporting Lisbona. Tutto ancora aperto, quindi. Leao e il Milan vorrebbero rinnovare insieme, ma soltanto a determinate condizioni. Il Chelsea e il Real Madrid attendono alla finestra.