Ronaldo contro Messi in Arabia Saudita: biglietto venduto a 2,6 milioni

La partita tra Cristiano Ronaldo contro Messi fa impazzire l’Arabia Saudita: un biglietto venduto a 2,6 milioni

L’Arabia Saudita sta diventando uno dei centri del pallone più importanti del Medio Oriente. Nel Mondiale di Qatar 2022 è arrivata una storica vittoria contro l’Argentina, poi laureatasi campione del mondo. Nel corso della competizione, Cristiano Ronaldo era svincolato e l’Al Nassr ne ha approfittato offrendogli un contratto da 200 milioni a stagione. Numeri clamorosi, per un club che è sulla bocca di tutti da quando ha ingaggiato il portoghese. Una scelta che però lo taglia fuori dall’élite calcistica europea, dopo che non si è lasciato benissimo prima con la Juventus e poi, soprattutto con il Manchester United.

E’ attesa, in Arabia Saudita, una partita tra l’All Stars del campionato e il PSG. Manco a dirlo, nell’undici saudita ci sarà Cristiano Ronaldo, che sfiderà ancora una volta Lionel Messi. Una grande sfida che vedrà due icone degli ultimi quindici anni del calcio europeo, che si sono divisi diverse Champions League oltre a tantissimi premi individuali. Entrambi hanno vinto in totale dodici volte il Pallone d’Oro e due volte il FIFA World Player.

Un biglietto venduto a 2,6 milioni per lo scontro ‘Ronaldo vs Messi’

Secondo quanto riferito da ESPN, i tifosi in Arabia Saudita sono letteralmente impazziti per la partita che vedrà di fronte Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. Tanto che Mushref Al-Ghamdi, imprenditore del settore immobiliare saudita, ha pagato all’asta un biglietto premium per 2,6 milioni di euro. Una cifra pazzesca per assistere a una partita di calcio, per giunta non ufficiale. Oltre alla visione del match, questo biglietto darà anche la possibilità di assistere alla premiazione e soprattutto di incontrare i due campioni negli spogliatoi.

Si è parlato anche di un approdo di Lionel Messi in Arabia Saudita a partire dalla prossima estate. Tuttavia, Al-Khelaifi vorrebbe tenere ancora con sé l’asso argentino, soprattutto dopo che è diventato campione del mondo. Bisognerà anche capire come saranno i suoi rapporti con Kylian Mbappé, che quella finale al Mondiale l’ha persa pur avendo segnato tre gol in 120′ e un rigore nella serie.