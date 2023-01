Serie A, i migliori della giornata 18: comandano Osimhen e Kvara

Osimhen e Kvaratskhelia trascinano il Napoli al successo contro la Juventus, con una prestazione che li manda anche alla guida della nostra classifica generale.

Meret ha compiuto una parata decisiva in Napoli-Juventus a fine primo tempo, salvandosi dal “fuoco amico” della deviazione di Rrahmani. Una prodezza che vale il primato nella classifica di questo turno, avvicinandosi a Vicario in quella generale.

Baschirotto, dopo la prova in Lecce-Milan, è il leader della difesa. A centrocampo torna Milinkovic Savic che così sorpassa Tonali alla guida di quella generale. In attacco è dominio Napoli con Osimhen e Kvaratskhelia protagonisti, disturbati solo dalla doppietta di Dybala che porta a casa la medaglia d’argento dietro Osimhen.

Meret insidia Vicario nella classifica generale

Il campionato di Alex Meret viene spesso sottovalutato, c’è anche il suo contributo nel meraviglioso cammino del Napoli. Basta ricordare la parata su Giroud a Milano, quella sul tiro di Arfield a Glasgow o su Dimarco a San Siro contro l’Inter. Ha commesso un errore contro il Bologna sul gol di Barrow ma il suo rendimento è più che positivo, superiore alle aspettative di un’estate in cui è stato fortemente messo in discussione.

L’ha premiato il 58% dei nostri utenti, alle sue spalle c’è Vicario con il 34%. Il portiere dell’Empoli, dopo un primo tempo con qualche incertezza, è stato decisivo contro la Sampdoria soprattutto con la parata su Lammers. Alla diciottesima giornata è ancora il miglior portiere nella nostra classifica generale.

Chiude la classifica di questo turno Di Gregorio del Monza con il 7%, che nella ripresa contro la Cremonese ha compiuto vari interventi importanti. Spicca soprattutto la parata sul colpo di testa di Pickel.

Baschirotto leader del Lecce, batte Scalvini nella sfida tra difensori goleador

È il campionato di Baschirotto, una delle più belle rivelazioni della serie A. Nasce come terzino destro, viene adattato al centro della difesa e si rivela un trascinatore. Contro il Milan è stato imperioso, ha concesso pochissimo a Giroud e ha segnato la sua seconda rete stagionale. I nostri utenti l’hanno premiato con il 59% delle preferenze.

Al secondo posto c’è un altro difensore goleador: Scalvini, a segno nella goleada dell’Atalanta. Incassa il 23% dei voti degli utenti, si muove in armonia con i compagni, interpreta in maniera brillante il lavoro da braccetto nella difesa a tre che vuole Gasperini. Stringe il campo, difende in avanti, appoggia, spicca nel gioco aereo e, infatti, fa anche gol su calcio d’angolo.

Zalewski, premiato con il 14% dei voti, contro la Fiorentina ha realizzato un’altra ottima prestazione, determinando l’espulsione di Dodò che ha cambiato la partita. Nella ripresa è un po’ calato e, infatti, Mourinho l’ha sostituito.

Chiude la classifica di giornata Posch (4% dei voti) che in Udinese-Bologna tiene botta al cospetto di Udogie, accelera, si propone e realizza il gol-vittoria.

Il ritorno di Milinkovic Savic con il sorpasso a Tonali

Milinkovic Savic è tornato e la Lazio ha vinto sul campo del Sassuolo. Il valore di questo ragazzo è immenso, si tratta di un giocatore fondamentale e incisivo per la squadra di Sarri. Contro il Sassuolo ha inciso su entrambi i gol, determina il rigore del vantaggio e poi ha anche servito l’assist di testa per Felipe Anderson in occasione del raddoppio.

Chiude al terzo posto nella nostra classifica di questo turno ma gli basta per sorpassare Tonali in testa alla graduatoria generale.

Al primo posto per la giornata 18 c’è Lobotka con il suo 49% di voti conquistati. Il regista del Napoli è il faro del gioco, ha condotto gli azzurri verso la vittoria contro la Juventus orientando la fase di possesso con la rapidità di palleggio, le combinazioni tra le linee.

La medaglia d’argento è di Koopmeiners che si ferma al 29%. Ha segnato correggendo il rigore parato da Ochoa, ha fatto l’assist per il gol di Scalvini e ha lavorato a tutto campo. La squalifica rappresenta un grosso problema per Gasperini in vista della gara contro la Juventus.

Chiude la graduatoria del diciottesimo turno Luis Alberto con l’8% dei voti, il centrocampista spagnolo della Lazio ha ben figurato mettendo in mostra qualità a livello offensivo e spirito di sacrificio nella fase di non possesso.

Osimhen e Kvara, i gemelli del gol del Napoli capolista

Il Napoli ha il miglior attacco del campionato, è davanti a tutti anche per i gol fatti nei gironi di Champions League. I gemelli del gol Osimhen e Kvaratskhelia conducono questa macchina offensiva con un bottino complessivo di 22 reti realizzate.

Osimhen contro la Juventus ha realizzato una doppietta e servito un assist proprio a Kvaratskhelia. Una prestazione straordinaria, come dimostrano i voti dei nostri utenti che l’hanno premiato con il 68% di voti. Numeri che determinano la sua fuga nella graduatoria generale, Kvara, invece raggiunge Vlahovic al secondo posto in quella generale. Gol e assist per lui, oltre che tantissime splendide giocate, un repertorio a cui gli utenti dedicano il 12% delle preferenze.

Dybala è il terzo incomodo tra i gemelli del gol, la sua doppietta in Roma-Fiorentina lo porta ad avere il 18% dei voti. La Joya avanza anche nella classifica generale, si porta al quarto posto.

Chiude Lookman con il 4% dei voti, l’attaccante dell’Atalanta è stato tra i migliori in campo contro la Salernitana. Ha realizzato una doppietta, segnato il rigore, impegnato Ochoa e servito anche l’assist ad Ederson per il gol dell’ex.

Le classifiche

